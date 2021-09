Samsung Galaxy Tab S8: se filtra la fecha de lanzamiento y sus procesadores

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Si esperas que la gama Samsung Galaxy Tab S8 llegue este año, es posible que te lleves una desilusión: la última filtración sugiere que se lanzará en fechas cercanas a la presentación de la serie Samsung Galaxy S22.

Esto es lo que han afirmado en una publicación en Clien.net (un portal surcoreano), y fue republicado en Twitter por FrontTron (un filtrador con un buen historial). No sabemos exactamente cuándo llegará la gama Galaxy S22, pero estamos seguros de que será en 2022, tal vez en enero.

Esta filtración también coincide con otros rumores, por lo que aunque en su momento parecía posible que viéramos la Galaxy Tab S8 este 2021, ahora ya parece muy improbable.

Pero la fecha de lanzamiento no es de lo único que se ha hablado en esa publicación, ya que también han afirmado que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra contará con el chip Exynos 2200. Este es el próximo procesador de alta gama de Samsung, que todavía no ha sido lanzado, y que esperamos ver en algunas versiones del Galaxy S22.

La Samsung Galaxy Tab S8 Plus, por su parte, al parecer equipará el Snapdragon 898, que tampoco ha sido lanzado al mercado todavía y que también se rumorea que estará presente en algunos modelos de Galaxy S22.

Esta información se contradice con una que habíamos escuchado previamente, donde se afirmaba que todos los modelos de Galaxy Tab S8 contarán con el chip Snapdragon 898, por lo que no sabemos cual de las dos creernos.

(Image credit: samsung)

Análisis: El Exynos 2200 podría superar al Snapdragon 898

Que Samsung use dos chips diferentes dentro de un mismo rango no nos sorprende, ya que suele hacer esto en su gama Galaxy S. Sin embargo, sí que es un poco más extraño que lo haga en modelos diferentes dentro de la serie, y no según la región donde se venda el dispositivo, que es lo que suele hacer la compañía.

Si Samsung realmente planea dejar el Exynos 2200 solo para la Galaxy Tab S8 Ultra, entonces esto parece sugerir que ese chip es más potente que el Snapdragon 898, especialmente teniendo en cuenta que en la publicación pone que la compañía quiere otorgarle al Ultra las mejores especificaciones posibles.

Normalmente, el mejor Snapdragon y el mejor Exynos suelen estar más o menos equiparados, y en todo caso los benchmark (software de análisis) suelen darle una puntuación superior a los Snapdragon en los últimos años. Por lo tanto, la conclusión es que este año veremos una mejora increíble en los Exynos si esta filtración está en lo cierto y Samsung no se está equivocando al confiar en este procesador.

Y lo cierto es que sí que hay evidencias de que el Exynos 2200 será realmente potente. Informaciones anteriores han sugerido que podría rivalizar con el M1 de Apple, que se encuentra en algunos MacBooks y en el iPad Pro (2021), y también sabemos que es compatible con tecnologías gráficas de alta gama como el trazado de rayos.

Sin embargo, también parece ser que habrá poca disponibilidad para el Exynos 2200. Por lo que si bien es posible que veamos el chip en todas las Galaxy Tab S8 Ultra a nivel global, es probable que la gama Samsung Galaxy S22 se quede con un procesador Snapdragon.

Vía Phone Arena