Samsung Galaxy Tab S8: parece que tendremos que esperar hasta el año que viene

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Dado que la Samsung Galaxy Tab S7 se lanzó en agosto de 2020, podrías estar esperando que la nueva Galaxy Tab S8 salga en agosto de este año, pero la última filtración sugiere que no va a ser el caso. De hecho, parece que la Galaxy Tab S8 ni siquiera saldrá en 2021.

Según un filtrador llamado 'lanzuk' que ha compartido una publicación en Naver (una red social surcoreana), la Samsung Galaxy Tab S8 se lanzará a principios de 2022.

No han dado ningún motivo al respecto, pero dado que la continuada falta de stock global de chips ya ha impedido probablemente que veamos en 2021 el Samsung Galaxy Note 21, y posiblemente ha retrasado el lanzamiento del Samsung Galaxy S21 FE, no nos sorprende que la tablet no sea lanzada este año.

Un trío de tablets

Además de lo anterior, la misma fuente afirma que habrá una Samsung Galaxy Tab S8 Ultra junto con la Tab S8 y la Tab S8 Plus. Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos eso, por lo tanto con esta nueva información suben las probabilidades de que sea cierto.

En esta filtración no hay más información, pero anteriormente hemos escuchado posibles especificaciones que supuestamente tendrá la gama. Esto incluye pantallas entre 11 y 14.6 pulgadas, hasta 12GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento y una batería de 12000mAh para la Tab S8 Ultra, con capacidades menores para los otros modelos.

También esperamos que estas tablets cuenten con un chip de gama alta, especialmente los modelos más caros. De esta manera podrían hacer la competencia al iPad Pro, y sin dudas haría que la espera merezca la pena.

Vía SamMobile