El Exynos de AMD y Samsung podría darle alas a tu nuevo portátil o smartphone

El próximo Exynos de Samsung podría no solo estar en móviles sino en portátiles también. Aunque no sabemos mucho sobre el procesador, llevará una GPU de AMD y será el rival de Samsung para el potentísimo M1 de Apple.

Según el Korea Economic Daily, fuentes de la industria han dicho que el procesador premium Exynos 2200 (que se espera para junio) se usará tanto en portátiles como en móviles de Samsung. Esto sugiere que los teléfonos no serán los únicos que lleven esa potencia, sino que Samsung quiere unificarlos todos con la misma potencia.

Esta práctica la tomó Apple hace ya algún tiempo, con su M1 dando el salto desde los MacBooks al iPad Pro, aunque no tardará mucho en dar el salto al iPhone. Samsung parece que quiere adelantarse y unir con ese procesador toda la gama de terminales y portátiles.

¿Puede superar el Exynos al nuevo M1?

El SoC del Exynos en portátiles todavía no se ha revelado, así que hasta que no salga no lo sabremos con seguridad. Pero podemos comparar el M1 de Apple con lo que se ha filtrado para hacernos una idea de cómo se enfrentarán el uno al otro.

Los rumores sugieren que el SoC del Exynos usará un proceso de 5nm, como el M1, así que ambos procesadores serían igual de eficientes. Aunque podríamos ver al Exynos un poco adelantado gracias a su GPU de AMD.

AMD tiene una amplia experiencia en el mercado de las GPU, con algunos de los mejores procesadores gráficos dedicadas. Esperamos que esa experiencia se traduzca en un punto a favor sobre la potencia gráfica del M1.

Si Samsung sabe sacar provecho de sus capacidades, el próximo Exynos podría revolucionar el mercado.