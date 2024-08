La serie Samsung Galaxy Tab S10 se ha podido ver en imágenes de marketing filtradas

Samsung ya ha lanzado un montón de dispositivos este año - más recientemente el Samsung Galaxy Z Fold 6 y el Samsung Galaxy Z Flip 6 - pero parece que la compañía todavía tiene algunos lanzamientos en camino. La serie Samsung Galaxy Tab S10 sigue siendo objeto de filtraciones y rumores, y ahora hemos visto lo que parecen ser imágenes oficiales de marketing de estas próximas tablets.

Android Headlines ha compartido imágenes tanto de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra -una tablet de la que ya hemos visto varias imágenes filtradas anteriormente- como de la Samsung Galaxy Tab S10 Plus, que no ha sido objeto de tantas filtraciones.

No hay un Samsung Galaxy Tab S10 estándar del que hablar aquí, ya que tanto Android Headlines como algunas filtraciones anteriores afirman que solo habrá los modelos Plus y Ultra este año. Desde el punto de vista de la nomenclatura, no tiene mucho sentido, pero allá vamos.

Image 1 of 3 Se filtra un render de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (Image credit: Android Headlines) Se filtra un render de la Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Image credit: Android Headlines) Se filtra un render de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (Image credit: Android Headlines)

En cualquier caso, a partir de estas imágenes, podemos ver que estas próximas tablets se parecen mucho a sus predecesoras, completadas con cámaras de doble objetivo en la parte posterior, y un notch en la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Dos tablets en dos colores

La Galaxy Tab S10 Plus se muestra en plateado, mientras que la Ultra se muestra en grafito, y Android Headlines especula que esos dos colores -y no otros- se ofrecerán para ambos modelos, ya que la serie Samsung Galaxy Tab S9 se vendía solo en beige y grafito.

No hay mucho más que sacar de estas imágenes, aparte del hecho de que parecen oficiales, y si Samsung ya ha producido imágenes oficiales, entonces eso podría sugerir que estas tablets se lanzarán bastante pronto.

Las filtraciones apuntan a una fecha de lanzamiento en octubre, posiblemente junto con el Samsung Galaxy S24 FE. Así que, si has estado esperando una tablet Samsung de gama alta o un teléfono Samsung de gama media, la espera podría estar a punto de terminar.

