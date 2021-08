La gama Samsung Galaxy Tab S8 podría ofrecer la máxima potencia existente en el mercado

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung lanzó la Galaxy Tab S7 en agosto de 2020, por lo que la compañía debería presentar su sucesora de forma inminente, aunque hay fuentes que sugieren que la gama Samsung Galaxy Tab S8 no llegará hasta principios de 2022. Esto es una pena, sin ninguna duda, pero afortunadamente parece que Samsung está aprovechando ese tiempo extra y que nos sorprenderá con esta tablet.

Según @UniverseIce (un filtrador con un buen historial), la Samsung Galaxy Tab S8, la Gataxy Tab S8 Plus y la Galaxy Tab S8 Ultra vendrán con el impresionante procesador Snapdragon 898.

Este chip todavía no ha sido anunciado, por lo que evidentemente todavía no se puede encontrar en ningún dispositivo, pero se espera que sea el sucesor del Snapdragon 888 y que será el potente procesador que equiparán muchos topes de gama Android del 2022. En otras palabras, si la Galaxy Tab S8 se lanzara finalmente este mismo año, no podría venir con este nuevo chip.

Esta fuente ha hecho énfasis en el hecho de que ninguno de los modelos de la gama Samsung Galaxy Tab S8 contará con el procesador Exynos 2200, el cual se espera que sea el próximo chip de gama alta de Samsung. Pero también es cierto que esto no nos sorprende, ya que las tablets de la compañía suelen equipar Snapdragon.

Además de hablar del procesador, @UniverseIce también ha afirmado que la gama Samsung Galaxy Tab S8 soportará carga a 45W. Eso es algo que supera la limitada velocidad de carga de la mayoría de móviles de la compañía, que suele quedarse en 25W, pero no es más de lo que ya ofrecía la Samsung Galaxy Tab S7.

Análisis: la gama Samsung Galaxy Tab S8 podría convertirse en la máxima rival de los iPad Pro

Con todos estos rumores de que los modelos de la gama Samsung Galaxy Tab S8 equiparán un chip Android de gama alta más rápido que cualquier otro disponible en el mercado ahora mismo, está claro que estas tablets podrían posicionarse como las máximas rivales de los potentes iPad Pro 2021 con su magnífico chip M1.

Si además las tablets de Samsung se pueden cargar finalmente a 45W, entonces además se cargarían mucho más rápido que las de Apple, que están limitadas a 18W.

Basándonos en filtraciones anteriores sobre las especificaciones de la gama Galaxy Tab S8, también competirán con los iPad en términos de tamaño, y de hecho, según dicen la Galaxy Tab S8 Ultra será incluso más grande ya que se rumorea que será de 14.6 pulgadas.

También parece muy probable que la resolución de la pantalla sea alta y que tenga una tasa de refresco de 120Hz, ya que es una AMOLED (al menos en los dos modelos superiores). Ninguno de los iPad Pro utilizan esta tecnología de pantalla, aunque el iPad Pro 12.9 (2021) seguramente estaría a la altura con su panel Mini LED.

Sea como sea, si los rumores sobre las especificaciones de la gama Samsung Galaxy Tab S8 están en lo cierto, entonces rivalizarán, o incluso superarán, a las tablets de Apple en la mayoría de los aspectos del hardware... aunque posiblemente les cueste ser igual de capaces a nivel de software.

Vía GSMArena