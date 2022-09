OnePlus 11: todo lo que sabemos y las 4 mejoras que esperamos ver

El OnePlus 11 será el próximo buque insignia de la popular compañía OnePlus, y como nos gustó tanto el OnePlus 10 Pro (opens in new tab)de 2022, ya estamos pensando en cómo será la próxima generación.

Lo más probable es que el OnePlus 11 sea el primer teléfono OnePlus (opens in new tab) de 2023, aunque es posible que se presenten algunos otros modelos antes de que acabe este año, de la gama más económica llamada Nord. Contamos con que el OnePlus 11 se convierta en uno de los mejores móviles Android del año.

Todavía no hemos escuchado muchos rumores sobre el OnePlus 11, pero sí que hay algunos, sobre todo del OnePlus 11 Pro.

A continuación hemos reunido todas las filtraciones y rumores que ha habido ya, y por supuesto iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades, para que puedas saber qué esperar. Además, hemos elaborado nuestra lista de deseos de las mejoras y cambios que esperamos ver este año.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la gama insignia de OnePlus para 2023

De la gama insignia de OnePlus para 2023 ¿Cuándo saldrá a la venta? Posiblemente en los primeros meses de 2023

Posiblemente en los primeros meses de 2023 ¿Qué precio tendrá? Probablemente cerca de 909€ el modelo Pro, algo menos el modelo estándar, si hay uno

OnePlus 11: precio y disponibilidad

Si nos guiamos por los precedentes, es probable que veamos la presentación de la familia OnePlus 11 en los primeros meses del año, aunque es posible que vaya poniéndose a la venta de forma escalonada a lo largo de los distintos países, tal y como pasó con el OnePlus 10 Pro (se presentó en un China en enero, pero no se puso a la venta en España, y Europa en general, hasta en abril).

Por otro lado, saber cuánto costará es algo más complicado, ya que este 2022 no ha habido un OnePlus 10 "estándar"; solo un Pro y más tarde un OnePlus 10T (opens in new tab).

Así que lo único que podemos conjeturar es cuánto podría costar el OnePlus 11 Pro: su predecesor se lanzó por 909€, por lo que esperamos algo parecido. Y respecto al OnePlus 11 estándar, si hay uno en 2023, costará algo menos que eso.

Es posible que el OnePlus 11 cueste algo parecido al OnePlus 10T, que se lanzó en agosto por un precio de partida de 709€.

OnePlus 11: filtraciones y rumores

Hasta ahora, la única filtración destacable habla del OnePlus 11 Pro, y no del OnePlus 11 estándar. Esto podría significar que no habrá un OnePlus 11 estándar, al igual que no hubo un OnePlus 10, pero lo cierto es que es muy pronto todavía como para llegar a esa conclusión.

Bueno, la filtración de la que hablamos procede del filtrador @OnLeaks, en colaboración con SmartPrix (opens in new tab), que ha compartido unos renders de cómo podría ser el OnePlus 11 Pro.

Estos renders, uno de los cuales puedes ver a continuación, muestran un nuevo diseño del módulo trasero de cámaras, que es circular, lo que supone un gran cambio estético respecto a la última gama insignia de la compañía.

También se puede ver que cuenta con el logo de Hasselblad junto a los tres sensores de las cámaras. Otros detalles que se aprecian es que vemos el típico controlador deslizante de alertas, y en la filtración se afirma que el teléfono aparentemente equipará el chip Snapdragon 8 Gen 2, que la verdad es que no nos sorprende ya que nos lo esperábamos.

Ahora bien, de momento este render hay que cogerlo con pinzas, ya que al parecer está basado en un prototipo del OnePlus 11 Pro, que todavía podría recibir cambios de aquí al lanzamiento del móvil.

OnePlus 11: mejoras y cambios que esperamos ver en la gama

Después de haber probado y analizado el OnePlus 10 Pro, así como otros móviles tanto de la misma compañía como de otras marcas, tenemos claro qué mejoras y cambios esperamos ver en el OnePlus 11:

1. Queremos un modelo estándar dentro de la gama

¿Es el OnePlus 10 Pro realmente "Pro" si no hay una versión estándar?

Como solo se lanzó un único modelo dentro de la "gama" insignia, OnePlus solo podía ofrecer un precio. Es verdad que la línea 10T salió varios meses después, pero por lo general las versiones "T" no se suelen incluir dentro de la gama principal.

Ahora bien, tampoco es que nos importe mucho el nombre, y el OnePlus 10T se lanzó por 200€ menos, lo cual está bien... pero es que llegó muy tarde: queremos un modelo a un precio más bajo que el Pro, y que se lance a la vez.

Por eso, nos gustaría que el OnePlus 11 contara con al menos dos miembros en su familia, y ya puestos, un tercer modelo también sería genial, ya sea una versión Lite, Ultra o Pro Plus.

2. Un lanzamiento más uniforme

Cuando los fabricantes de móviles lanzan un nuevo modelo, con la consiguiente parafernalia para darle bombo, son capaces de aumentar la emoción por el teléfono y despertar el interés de la gente... pero claro, si luego tardan meses en poner el dispositivo a la venta, pierden todo ese empuje.

Eso es lo que pasó con el OnePlus 10 Pro, que se presentó primero en enero de 2022 en China, luego en la conferencia MWC 2022 en febrero hicieron una presentación global, pero además dijeron que harían otro evento de lanzamiento global el 31 de marzo, y finalmente, por fin se puso a la venta en España el 5 de abril.

Como veis, fue todo un poco lioso de más, y además, este retraso significó que para cuando podíamos comprar el móvil, todo parecía ya agua pasada y se había pasado la emoción. Por todo esto, nos gustaría ver un lanzamiento más fluido a nivel global en 2023 con los OnePlus 11, para que no tengamos que esperar meses hasta poder comprarlo.

3. Un teleobjetivo mejor para hacer zoom

El OnePlus 10 Pro no es el mejor teléfono hacer fotos con zoom; aunque su teleobjetivo de 3,3x te permite hacer más zoom que con algunos móviles rivales de precio similar, creemos que si se trata de un dispositivo "Pro" debería permitir hacer un mínimo de zoom óptico de 5x, o incluso 10x, puestos a pedir.

Ahora bien, lo más importante en este aspecto, más que los aumentos, es que ese sensor teleobjetivo de 8MP del OnePlus 10 Pro se nos queda corto: no solo es de resolución algo baja de más, sino que además esto reduce la posibilidad de hacer zoom digital más allá del límite óptico.

Por eso, nos gustaría ver un mayor enfoque en la fotografía con zoom en el OnePlus 11, para dar a los fotógrafos la oportunidad de brillar.

4. Un modelo de tamaño más pequeño

El OnePlus 10 Pro es un móvil de gran tamaño, y eso no es algo malo necesariamente, ya que así puedes disfrutar de una pantalla bien grande. Ahora bien, es algo que dificulta un poco que se pueda sujetar el móvil cómodamente, sobre todo para aquellas personas que tengan las manos algo más pequeñas.

Si la gama OnePlus 11 llegara con al menos tres modelos, tal y como hemos pedido antes, sería genial porque podrían ofrecer una opción de tamaño más reducido, ya que es algo que hay gente a la que le gusta.

Ya vimos cómo Xiaomi lanzó su Xiaomi 12 (opens in new tab) a un tamaño reducido, y Samsung hace lo mismo desde hace un tiempo... Nos gustaría que OnePlus se subiera a ese carro.