El OnePlus 13 podría llegar con una pantalla rediseñada y curvada

Para nosotros, el OnePlus 12 es uno de los teléfonos más chulos que puedes comprar y, con eso en mente, tenemos muchas ganas de ver qué trae consigo el OnePlus 13. Y, al parecer, trae consigo una nueva pantalla curva.



Así lo afirma Yogesh Brar (según Android Authority), que asegura que tanto OnePlus como Oppo están planeando utilizar un panel curvo microcuadrado en sus próximos teléfonos. Al parecer, la nueva tecnología está en camino tanto para el buque insignia como para dispositivos de gama media.

Como sugiere el "cuádruple", se trata de una pantalla curvada en los bordes de los cuatro lados. Un montón de teléfonos han tenido curvas en sus dos bordes más largos, pero esto ampliaría esa idea para crear una transición más fluida de la pantalla al marco.



La pantalla del OnePlus 12 presenta curvas en los lados más largos, pero no en la parte superior e inferior, por lo que sería un rediseño bastante notable si se produce. El Xiaomi 14 Ultra es un teléfono que ya ha probado el enfoque de las cuatro curvas, y se llama "All Around Liquid Display" en ese teléfono en particular.

Lo que sabemos hasta ahora

Both OnePlus & OPPO are using micro quad curved panel(On flagships + mid-range)April 4, 2024

Aún es pronto para los rumores sobre el OnePlus 13, teniendo en cuenta que el OnePlus 12 no se lanzó mundialmente hasta enero. Teniendo esto en cuenta, es probable que el próximo teléfono se lance a principios de 2025, aunque es posible que se anuncie en China antes, quizás en diciembre de este año.



Una filtración que hemos encontrado sugiere que se está preparando una mejora significativa de la cámara, aunque el estilo distintivo de la cámara trasera del OnePlus 12 podría no mantenerse en el OnePlus 13, según el mismo informante.

La misma filtración afirma que el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 será el encargado de impulsar el OnePlus 13, lo cual era de esperar. El chip de nueva generación aún no se ha anunciado, pero Qualcomm lanza nuevos componentes cada año como un reloj, y debería hacer su aparición en octubre.



Otros rumores apuntan a una pantalla 2K (igualando los 1440 x 3168 píxeles del actual buque insignia) y a un sensor ultrasónico de huellas dactilares más seguro. A medida que avance el año, conoceremos más filtraciones y rumores sobre el OnePlus 13.