El OnePlus Nord 5 se ha filtrado y cumple casi todos mis deseos

Recientemente ha aparecido información sobre el próximo smartphone de gama media de OnePlus, el Nord 5, que nos da una idea de lo que podría ser una importante mejora de rendimiento.

Los detalles sobre el smartphone proceden de dos filtraciones separadas de informadores del sector, Digital Chat Station en Weibo y Shishir en X (la plataforma antes conocida como Twitter). Afirman que el Nord 5 funcionará con el SoC (sistema en un chip) Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, 16GB de RAM y una batería de 5500mAh. En la parte frontal habrá una gran pantalla OLED de 6,74 pulgadas con una resolución de imagen de 1,5K y una frecuencia de actualización de 120Hz. Si esto te suena, es porque el OnePlus 12R tiene una pantalla similar. La principal diferencia entre ambos es que el Nord 5 no tendrá el panel LTPO, por lo que no será tan brillante.

Shishir afirma en su post que tendrá la misma cámara trasera que la 12R, lo que es bueno y malo a la vez. Suponiendo que la filtración sea cierta, esto también significaría que la Nord 5 vendrá equipada con las cámaras ultra gran angular y macro de calidad inferior de la 12R. Sin embargo, estarán lideradas por el sensor Sony IMX 890 de 1/1,56 pulgadas, más robusto, que permitirá realizar fotografías de alta calidad.

Un teléfono a mi medida

Soy un gran fan de la serie Nord. La línea ofrece constantemente una gran experiencia móvil a un precio asequible y eso es exactamente lo que veo en la filtración. Cumple muchos de los requisitos que busco en un smartphone.

Me entusiasma especialmente el chip. En noviembre de 2023, Qualcomm anunció el SoC Snapdragon 7 Plus Gen 3 para smartphones de gama media. Se dice que el hardware ofrece "un 60 por ciento más de [rendimiento] que... el Snapdragon 7 Gen 1". Además, tiene acceso a una NPU Qualcomm Hexagon para potenciar aún más sus capacidades. El Nord 5 recibirá la versión mejorada. No sabemos cuándo llegará el Snapdragon 7 Plus Gen 3. Las últimas noticias sobre el chip se remontan a enero. Desde entonces, no ha habido más que silencio de radio.

Volviendo a la pantalla, hay un detalle que no he mencionado. Tendrá unos "biseles finísimos" que permitirán a los futuros propietarios disfrutar de todo lo que la pantalla puede ofrecer. Si combinamos esta floritura del diseño con la frecuencia de refresco de 120 Hz y el potente hardware, estamos ante una experiencia de juego móvil de primer nivel. Como gran friki de los juegos móviles, me encantaría tener un modelo Nord que pudiera soportar mejor las cargas de trabajo más duras. Yo mismo tengo un Nord N20. Por mucho que me guste, el N20 tiene muchas dificultades con los juegos.

Pide un deseo

Hay una característica que me encantaría ver en el Nord 5: una entrada para auriculares.

Prefiero los auriculares con cable a los inalámbricos. Principalmente por preferencia personal, pero también porque, tienen una calidad de audio superior, al menos en mi experiencia. Sin embargo, si el Nord 5 se parece en algo al Nord 3, probablemente prescinda de la entrada de audio. Por suerte, hay muchos auriculares inalámbricos muy buenos, así que no todo es malo. Tómate esta filtración con cautela. Las cosas siempre pueden cambiar en el último momento. Esperemos que salga en España, crucemos los dedos.

Ninguna de las dos filtraciones contenía una imagen del Nord 5, aunque teniendo en cuenta sus muchas similitudes, probablemente se parecerá al OnePlus 12R, con el set de cámaras redondas.