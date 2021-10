Ofertas en gaming del Black Friday 2021: auriculares, ratones, teclados, monitores y sillas gaming

Todo jugador tiene siempre algo que le gustaría añadir o actualizar en su plataforma gaming, y qué mejor momento que el Black Friday, donde encontrarás fantásticas ofertas en todas las categorías.

De hecho, ya hay bastantes ofertas interesantes disponibles, y las encontrarás en este artículo. Por supuesto, iremos actualizando esto continuamente, para que no te pierdas las mejores oportunidades.

Esperamos ver muchísimas ofertas del mundo gaming, por lo que ya busques un nuevo teclado gaming, un ratón gaming, unos fantásticos auriculares gaming, un monitor gaming o una silla gaming ¡estarás de suerte y podrás comprar lo que necesitas al mejor precio!

Lo mejor de todo es que los descuentos no suelen limitarse a los modelos antiguos o de gama baja, sino que las mejores marcas ponen en oferta sus mejores productos.

Las ofertas en accesorios gaming que encuentres aquí sabrás que es porque el producto merece la pena, y evitarás así comprar una ganga que en realidad no sirve para nada.

Por otro lado, si lo que buscas es un nuevo Pc gaming o un portátil gaming, estamos elaborando también un artículo específico para que encuentres las mejores ofertas.

Black Friday 2021: cuándo es y quién tiene las mejores ofertas

Este 2021, el Black Friday cae el viernes 26 de noviembre, aunque como suele pasar, los distintos vendedores no se esperan hasta ese día para empezar a publicar grandes descuentos, sino que las ofertas empiezan varias semanas antes.

Como sabréis, en este evento anual participan todas las grandes empresas, así como las tiendas minoristas. Esto es fantástico ya que como todos compiten por llamar nuestra atención, los compradores salimos beneficiados ya que los precios bajan de forma muy llamativa.

Nosotros en TechRadar iremos buscando todos los descuentos de los distintos vendedores, para ahorrarte trabajo y que puedas encontrar todas las ofertas en un mismo sitio. Por supuesto, actualizaremos la información según vaya habiendo novedades, ya sea durante las semanas anteriores o en el transcurso del evento en sí mismo.

Para que puedas hacerte una idea, por regla general los mejores descuentos en productos tecnológicos y gaming los encontrarás en estos vendedores:

- Amazon

- PcComponentes

- FNAC

- El Corte Inglés

- MediaMarkt

- The Phone House

- GAME

Ofertas en auriculares gaming

¿Buscas unos auriculares gaming que te permitan saber exactamente por dónde te viene un enemigo cuando juegues? Hay muchos auriculares en el mercado que te apañarán, pero solo con unos auriculares especializados para jugar aumentarás tus posibilidades de ganar.

Es increíble poder saber si te atacan por la izquierda o por la derecha, o estar jugando al Fortnite, por ejemplo, y saber si lo que oyes es un enemigo en el piso de arriba o si está debajo de ti, o enterarte bien si tienes un cofre cerca.

Aquí tienes las mejores ofertas en auriculares gaming del Black Friday 2021:

Image Corsair HS60 Pro: 69.99€ 54.99€ Ahorra 15€ en Amazon - Estos auriculares gaming con cable ofrecen un sonido envolvente 7.1 de alta calidad y son unos de los mejores que hemos probado. Son realmente cómodos gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica e incluso el micrófono es increíble. Compatible con PC, PS4, Xbox One, Switch y móviles. Color Negro. Disponible también en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Image Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS XT: 279.99€ 209.99€ Ahorra 70€ en Amazon- Estos auriculares inalámbricos gaming ofrecen un sonido envolvente e inmersivo 7.1, micrófono Extraíble y te valen para PC, PS4, Switch y Móviles. Cuentan con fantásticos extras y el sonido que ofreces es excepcional. Todos esto acompañado de luces RGB. La experiencia gaming que te ofrecen es increíble. Disponible también en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Ofertas en ratones gaming

Si juegas con uno de los mejores ratones gaming, sacarás el máximo provecho a tu PC gaming (o portátil gaming) y a tu tarjeta gráfica. Estos ratones están diseñados específicamente para mejorar tu experiencia de juego, y realmente marcarán la diferencia entre ganar o perder las partidas.

Algunos de los ratones gaming también cuentan con atractivas luces RGB, pero lo más importante es que todos ellos te darán velocidad, precisión y algunas características enfocadas a mejorar tu experiencia de juego.

Concédete ventaja a la hora de jugar con uno de los mejores ratones gaming, ya juegues en modo competitivo o no. Gracias al Black Friday 2021 podrás hacerlo por menos dinero.

¡Hay muy buenas ofertas en los mejores modelos del mercado que forman parte de nuestro ranking de mejores ratones gaming! Por lo que escojas el que escojas de los siguientes modelos, ¡sabrás que está comparando lo mejor de lo mejor!

Image Razer Basilisk X HyperSpeed: 69.99€ 38.98€ Ahorra 31€ en Amazon - Ratón gaming inalámbrico con hasta 450 horas en modo Bluetooth: es uno de los ratones inalámbricos con más duración del mercado. Pero tiene más ventajas todavía. También cuenta con un rendimiento excelente gracias a su velocidad de seguimiento de 450 IPS y su aceleración de hasta 40G. Su característica clave es su tecnología HyperSpeed Wireless, que reduce el tiempo necesario para enviar datos entre el ratón y tu PC, por lo que es un 25% más rápido que cualquier otra tecnología de gaming inalámbrica y además tiene 6 botones configurables. ¡Por este fantástico precio tendrás nuestro top 6 de mejores ratones gaming del mercado! View Deal

Image Razer DeathAdder V2: 79.99€ 44.99€ Ahorra 35€ en Amazon - Ratón gaming con cable muy cómodo. Cuenta con interruptores ópticos y sensor DPI 20.000.

Es es uno de los mejores ratones gaming que existen, gracias a su tiempo de respuesta de 0,2ms, su velocidad de seguimiento de 650IPS, sus 8 botones programables y su cable Razer Speedflex. Y, además, te durará mucho, mucho tiempo gracias a su durabilidad. También disponible en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Image Razer Basilisk V2: 89.99€ 49.99€ Ahorra 40€ en Amazon - Este ratón gaming con cable es sin dudas otro magnífico modelo de Razer. Es la mejor opción si estás buscando un ratón de gama media. Te permite pasar sin esfuerzo de un juego a otro, y tiene 11 botones programables además de una rueda de desplazamiento táctil que se puede configurar con hasta cinco niveles de sensibilidad diferentes.

Su cable Razer Speedflex se caracteriza por tener una flexibilidad increíble y producir un arrastre mínimo. Y, para mayor comodidad, es adecuado para un agarre de palma, así como para tipo garra y tipo dedos. También disponible en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Image Logitech G203 LIGHTSYNC: 40.99€ 23.98€ Ahorra 17€ en Amazon - Sabemos que Logitech es una gran marca de ratones, y si además quieres gastar el menor dinero posible tienes que echar un vistazo a este modelo.

Este ratón gaming con cable cuenta con iluminación RGB personalizable, 6 botones programables, captor 8K para gaming, 8000 DPI y además es ultra-ligero. ¡Hay muchos colores en oferta! También disponible en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Ofertas en teclados gaming

Si completas tu PC gaming con el mejor teclado gaming, podrás alcanzar mayores puntuaciones. Estos teclados ofrecen mucho más que una llamativa iluminación RGB: te ayudarán a derribar ese muro que te limita a la hora de jugar a los mejores juegos para PC, y te darán ventaja en el juego, además de hacerte disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva.

Los mejores teclados gaming te darán mayor precisión, velocidad y rendimiento. Además, también vienen con extras que aumentan tus posibilidades de ganar, como los switches mecánicos, calidad de construcción mejorada, comodidad, un tiempo de respuesta menor al pulsar una tecla, la posibilidad de personalizar las teclas, y características como la llamada 'N-key rollover' (que hace que se detecte correctamente cada tecla pulsada, independientemente de cuántas teclas pulses a la vez).

Si todavía no tienes un teclado gaming, o quieres cambiar el que tienes, no te pierdas estas ofertas ya disponibles, que iremos actualizando según se acerque el Black Friday 2021.

Image Razer Huntsman Tournament Edition: 149.99€ 79.99€ Ahorra 70€ en Amazon - ¡Vamos a empezar por nada más y nada menos que el top 4 de nuestro ranking de mejores teclados gaming!

Este teclado gaming es pequeño, rápido y tiene un buen precio. Es cierto que no tiene todas las funciones extra que tienen otros teclados, pero lo compensa siendo muy compacto y rápido, y además te da la posibilidad de extraer el cable, convirtiéndose así en un dispositivo inalámbrico. View Deal

Image Teclado + Ratón gaming Havit: 65.99€ 39.99€ Ahorra 26€ en Amazon: Si buscas gastar poco dinero pero no quieres renunciar a una increíble experiencia gaming hazte con este combo de Havit.

El teclado es atractivo y responde perfectamente, a la vez que es tan grande como debe ser y, por lo tanto, es extremadamente cómodo para escribir y jugar. No hay botones multimedia, pero no nos importa prescindir de ellos si a cambio obtenemos un teclado y ratón cableados tan buenos a un precio tan bajo. View Deal

Ofertas en monitores gaming

No serás consciente de lo que increíblemente importante que es el monitor que uses para jugar hasta que no uses uno de los mejores monitores gaming. La diferencia es tan grande que no podrás dejar de sorprenderte cada vez que enciendas tu ordenador.

Si inviertes en una buena pantalla hecha específicamente para jugar, automáticamente tendrás ventaja en las partidas, ya que podrás aprovechar los beneficios de características como una alta tasa de refresco, un tiempo de respuesta mínimo, una relación de aspecto más amplia e incluso la curvatura del monitor. Todo esto te ayuda a tener una experiencia de juego más fluida y envolvente que sacará el máximo provecho a la tarjeta gráfica que tengas en tu PC gaming.

También es importante que te fijes en que el monitor gaming que te compres esté optimizado para tu gráfica. Las de Nvidia trabajan con G-Sync mientras que las GPU AMD ofrecen FreeSync. Te recomendamos que compres un monitor que tenga la tecnología perfecta para tu gráfica; no es que no vaya a funcionar si no lo haces, pero de esta manera sacarás el máximo partido.

Image ASUS TUF Gaming VG289Q1A: 379€ 338.99€ Ahorra 40€ en Amazon: Monitor gaming de 28 pulgadas, UHD 4K (3840x2160), IPS, DCI-P3 , Adaptive-Sync, FreeSync, HDR 10. Este monitor tiene mucho que ofrecer. Puede girar, pivotar e inclinarse prácticamente de cualquier manera que necesites. También tiene elegantes biseles delgados y una cómoda e ingeniosa distribución de cables, así como diferentes configuraciones de pantalla para mejorar tu experiencia. Gracias a sus ricos colores vibrantes, una calidad de imagen súper nítida y un diseño que está sutilmente enfocado en los juegos, este monitor se encuentra entre los mejores 4K, no solo para gamers sino también para usuarios que habitualmente consumen mucho contenido multimedia. También disponible en PcComponentes por el mismo precio. View Deal

Image Acer KG241QS: 179.99€ 159€. Ahorra 21€ en Amazon - ¿Buscas un monitor gaming con características fantásticas pero no quieres gastar demasiado? Este monitor es de 23,6 pulgadas y tiene una resolución Full HD (920x1080). Sua maravillosa tasa de refresco de 165Hz y su tiempo de respuesta de 0.5ms, te garantizan que disfrutarás de un juego realmente rápido y fluido.

Ofertas en sillas gaming

Estar cómodo mientras juegas es algo muy importante. ¿Quién no se ha pasado horas jugando y luego tenía la espalda o las muñecas reventadas?

Por eso, si te haces con una de las mejores sillas gaming, tu cuerpo realmente lo agradecerá. Y no solo eso, también alcanzarás tu teclado y ratón de forma óptima y por tanto podrás controlarlos mejor y ganar más.

Hay muchos tipos de sillas gaming y cosas en las que debes fijarte para elegir la mejor para ti. Es importante que tus brazos se puedan mover fácilmente y hay sillas con reposabrazos ultra-ajustables que podrás adaptar de muchas más formas de las que imaginas. Luego está el respaldo; que sea reclinable o no, que sea de cuero, tela o de malla para que transpire más... incluso hay sillas con viscoelásticas que son ultra-cómodas.

Por lo tanto, no te pierdas las mejores ofertas en sillas gaming del Black Friday 2021, y jugarás más cómodo que nunca, eches las horas que eches.

Image ¡Echa un vistazo a todas las ofertas en sillas gaming de PcComponentes! ¡Puedes ahorrar hasta 100€ ahora mismo! View Deal

Otros accesorios gaming: ofertas

Image Conduce como un profesional con este pack de accesorios gaming ¡Ahorra 151€! - Si quieres un volante y pedales para jugar, ya sea en PS5, PS4, PC o Mac, ¡no puedes perderte esta ofertaza! Es el pack Logitech G29 Driving Force e incluye: - Volante de Carreras de cuero

- Pedales Ajustables

- Palancas de cambio

- Force Feedback, Aluminio Anodizado ¡¡Todo esto por 399.99€ 249.00€!! View Deal

Image ¿Necesitas un nuevo SSD M.2 para aumentar el almacenamiento de tu PC gaming?

¿Quieres uno de los mejores y más rápidos del mercado?

Ahorra 18€ - Este fantástico SSD M.2 SAMSUNG 980 PRO de 500GB ofrece una impresionante velocidad de lectura secuencial de hasta 7000 MB/s. Su precio es de 141.49€ 123.50€. También hay descuentos en las variantes de 250GB, 1TB y 2TB (las encontrarás en el mismo link). View Deal

