Nintendo ofrece la posibilidad de probar Splatoon 3 antes de su lanzamiento

Splatoon 3 se lanza en septiembre, pero Nintendo ha revelado que dará a los propietarios de Switch la oportunidad de probar el juego antes de tiempo.

Una demo de Splatoon 3 se podrá descargar gratuitamente desde la Nintendo eShop a partir del 18 de agosto, según ha confirmado Nintendo en un reciente Direct (opens in new tab). Si bien algunas partes de la demo serán jugables a partir del 25 de agosto, las cosas empezarán a arrancar de verdad el 27 de agosto con el Splatoon 3: Splatfest World Premiere.

Los eventos multijugador especiales conocidos como Splatfest regresan a Splatoon 3. Su aspecto es un poco diferente al de las entregas anteriores, ya que esta vez se te pedirá que elijas uno de los tres equipos temáticos, en lugar de uno de los dos. Las opciones de equipo para el Splatfest World Premiere, por ejemplo, son Piedra, Papel y Tijera. Elige bien.

¡A por el Splatfest!

Según Nintendo, el Splatfest, de doce horas de duración, será una batalla de dos mitades. En la primera mitad, los equipos competirán en un formato de guerra 4 contra 4. En la segunda mitad se aprovechará la reputación de Splatoon de ser un caos total y los tres equipos se enfrentarán en un nuevo modo 4-v-2-v-2 llamado Tricolor Turf War.

El Splatfest World Premiere estará abierto a todos los usuarios de Nintendo Switch (opens in new tab). Es necesario ser miembro de Nintendo Switch Online, pero si no lo eres puedes participar, ya que Nintendo ha dicho que aquellos que descarguen la demo antes del evento recibirán un código para una prueba de 7 días. Los códigos comenzarán a enviarse por correo electrónico a partir del 25 de agosto y se podrán canjear hasta el 29 de agosto, incluso si ya has solicitado el acceso a la prueba gratuita.

Nintendo parece estar haciendo todo lo posible por facilitar el acceso a esta demo de Splatoon 3 mediante la distribución de esas pruebas gratuitas de Nintendo Switch Online. Si eres un fan de Splatoon desde hace tiempo, este Splatfest será sin duda un gran regalo previo al lanzamiento para abrir tu apetito. Sin embargo, si no te has adentrado en el colorido mundo de Splatoon, esta podría ser la forma perfecta de ver si es para ti.

El resto del Nintendo Direct nos dio un buen vistazo a cómo Splatoon 3 intensificará las cosas con respecto a Splatoon 2 del 2017, con nuevas armas, nuevas ubicaciones y un amplio soporte posterior al lanzamiento que incluye dos años de actualizaciones gratuitas e incluso planes para "DLC de pago a gran escala".

Si acabas participando en la demo y disfrutas de lo que juegas, la buena noticia es que solo tendrás que esperar hasta el 9 de septiembre para que Splatoon 3 se lance al completo como exclusivo de la plataforma Nintendo Switch.