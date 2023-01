Microsoft oculta una interesante herramienta experimental de control de audio en la versión preliminar de Windows 11

Microsoft está experimentando actualmente con una nueva función de control de audio en Windows 11 que permite a los usuarios controlar el volumen de varias apps desde la Configuración rápida.

Volume Mixer, como se le conoce, está actualmente disponible en la Preview Build (opens in new tab) 25281 desde el Dev Channel en el Windows 11 Insider Program. Se está comparando con software como Discord y EarTrumpet debido a las capacidades similares de ajustar los niveles de volumen para diferentes fuentes de audio. Por ejemplo, puedes mantener alto el volumen de una llamada de Skype mientras silencias la música que suena en Spotify y tienes WhatsApp en un punto intermedio para las notificaciones. Es un nivel de gestión que no se ve actualmente, ya que Windows 11 sólo ofrece ajustes universales. Los usuarios suelen utilizar aplicaciones de terceros, como EarTrumpet, para obtener este nivel de control.

Lo más interesante, sin embargo, es que Microsoft no mencionó Volume Mixer en el anuncio de la Preview Build. Sólo se descubrió después de que los usuarios rebuscaran en los archivos de la build y encontraran la función oculta. Esperemos que la herramienta se haga realidad, porque sería fantástico poder ajustar individualmente el volumen de cada aplicación. Windows 11 necesita una herramienta de audio mejor.

Decimos "ojalá" porque se trata de una función experimental y no hay garantías de que vaya a lanzarse algún día. Como se afirma en un post del Programa Windows Insider del 2022, algunos "conceptos nunca se lanzarán...". Es posible que Microsoft lleve Volume Mixer de vuelta a la mesa de dibujo para mejorarlo, pero a estas alturas, ¿quién sabe?

Nuevas funciones y rediseño

En cuanto a lo que realmente se reveló en Preview Build 25281, Windows Spotlight está recibiendo un pequeño rediseño. La interfaz mostrará información más detallada sobre una imagen, como el nombre del sujeto y una breve descripción. Los desarrolladores también están experimentando con diferentes métodos para cambiar de imagen; como si debe ser o no una "experiencia de pantalla completa". Ajustar la configuración gráfica será más fácil, según Microsoft. Ciertas configuraciones, como la Preferencia de GPU, aparecerán ahora en primer plano en la sección Gráficos del menú Configuración.

Además, la aplicación Bloc de notas admite ahora varias pestañas para que los usuarios puedan gestionar varios archivos en una misma ventana. Al igual que en los navegadores, se puede arrastrar una de las pestañas (opens in new tab) para convertirla en una instancia propia. Y hay un nuevo ajuste del Bloc de Notas que permite a los usuarios decidir "si los archivos se abren en nuevas pestañas o en una nueva ventana por defecto".

Otras novedades del Bloc de Notas son los atajos de teclado adicionales y la posibilidad de que la aplicación cree automáticamente nombres de archivo/pestaña en función del contenido presente. La actualización del Bloc de notas parece estar separada de la Preview Build 25281, así que tendrás que descargar ambas.

Microsoft está preparando el terreno para que Windows 11 se convierta en el único sistema operativo compatible de la compañía. Además de poner fin a Windows 7 y 8.1, la compañía ha anunciado recientemente que dejará de vender licencias de Windows 10 Home o Pro en su sitio web a partir del 31 de enero (opens in new tab).