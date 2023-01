Es el fin de una era: Microsoft dejará pronto de vender licencias de Windows 10

Microsoft ha anunciado que dejará oficialmente de vender licencias de Windows 10 a través de su sitio web el 31 de enero, lo que supone el fin del reinado del sistema operativo más popular del mundo.

El sistema operativo (que viene en variantes Home y Pro) ha existido desde finales del 2014, con un lanzamiento público completo en julio del 2015. Tras los vacilantes contratiempos de Windows Vista, 7 y 8, Windows 10 supuso un soplo de aire fresco, un regreso, en opinión de muchos, a los días gloriosos de Windows XP y su interfaz sencilla y eficaz.

Aunque el nuevo Windows 11 (opens in new tab) llegó a finales del 2021, con lo que ya tiene más de un año, su adopción no ha sido precisamente rápida; en diciembre del año pasado, la cuota de mercado de Windows 10 seguía siendo más de cuatro veces superior a la de su sucesor.

Si quieres comprar una copia de Windows 10 Home o Pro directamente a Microsoft, tendrás que hacerlo antes de finales de enero.

¿Aún no tienes Windows 11? No temas

Afortunadamente, Windows 10 seguirá recibiendo actualizaciones clave de seguridad y estabilidad durante un tiempo. Microsoft había confirmado previamente que el soporte oficial para el sistema operativo terminaría finalmente el 14 de octubre del 2025, así que no hay necesidad de apresurarse si aún no has actualizado a la última versión de Windows.

Esta noticia del final de la venta de Windows 10 sigue de cerca el final real de Windows 7, 8 y 8.1, ya que Microsoft dejó de proporcionar actualizaciones para esos sistemas operativos el 10 de enero. Nos alegramos de ver muerto y enterrado a Windows 8, pero todavía hay muchos usuarios que utilizan versiones anteriores a la 10, que ahora están expuestas a fallos y ciberataques.

Vale la pena señalar que, aunque Microsoft ya no venderá Windows 10 para descargar a través de su web, es probable que los vendedores de terceros sigan conservando existencias de códigos de instalación para el sistema operativo durante un tiempo, y no se invalidarán de repente. Tampoco tenemos forma de saber qué acuerdos puede tener Microsoft con sus socios OEM, por lo que es muy probable que los fabricantes de ordenadores portátiles y de sobremesa sigan comprando copias de Windows 10 para utilizarlas en sus productos mientras tanto. Lo más probable es que el sistema operativo aparezca este año en todo tipo de equipos, desde portátiles económicos hasta potentes portátiles gaming (opens in new tab).

Si utilizas un sistema operativo más antiguo y prefieres usar Windows 10 en lugar de 11 ahora mismo, también es importante recordar que ya podías comprar el sistema operativo más barato en otras fuentes, incluso antes de que Microsoft anunciara que dejaría de venderlo directamente. Amazon tiene claves más baratas, pero también puedes ser un poco pillo y conseguir una clave OEM de fuentes como Kinguin por incluso menos, pero ten en cuenta que estos no son necesariamente los minoristas de mejor reputación, por lo que estarás asumiendo un cierto grado de riesgo.

No es realmente sorprendente que Microsoft esté iniciando el proceso de retiro de Windows 10. La adopción de Windows 11 no ha sido tan rápida como al gigante tecnológico le hubiera gustado, así que es de esperar que este impulso haga que cada vez más gente se pase a la versión más reciente del sistema operativo. Así que si estás pensando en actualizarte, cada vez tienes más razones.