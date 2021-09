Esta noche se emitirá un nuevo Nintendo Direct por sorpresa

Un Nintendo Direct sorpresa tendrá lugar esta noche, a las 00:00 del 24 de septiembre, según ha anunciado Nintendo.

La presentación durará 40 minutos y se centrará en los próximos títulos de Nintendo Switch que se lanzarán este invierno (entre diciembre de 2021 y marzo de 2022).

Aunque todavía no está claro qué juegos presentará Nintendo, no nos sorprendería descubrir algo más acerca de Metroid Dread, que se lanzará junto con la Nintendo Switch OLED el próximo 8 de octubre.

También existen muchas posibilidades de que obtengamos más información sobre juegos como Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Super Mario Party Superstars, Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, e incluso a algunos títulos que están previstos para el año que viene, como Splatoon 3.

Por supuesto, el gran título que todo el mundo espera de Nintendo es el próximo juego de Zelda, Breath of the Wild 2, que en realidad aún no sabemos si se va a llamar así. La próxima aventura de Link cerró la presentación de Nintendo en el E3 y nos pareció realmente impresionante.

Puedes seguir el Nintendo Direct a las 00:00 desde España, a través del canal de YouTube de Nintendo. O más fácil todavía, podrás ver el evento en directo desde esta misma página, así que vuelve aquí a las 00:00 y simplemente disfruta del Nintendo Direct:

Análisis: siguen llegando juegos

En realidad, impresiona un poco la cantidad de juegos que se lanzarán a finales de 2021. Después de una etapa relativamente tranquila a principios de año, los fans de todas las consolas deberían estar preparados para todo lo que está por llegar.

En Xbox, los títulos destacados son Forza Horizon 5 y Halo Infinite, mientras que la PS5 acaba de recibir el lanzamiento de Deathloop y Kena: Bridge of Spirits. Los pesos pesados como el FIFA 22, Battlefield 2042, Far Cry 6 y Call of Duty: Vanguard se lanzarán antes de Navidad, así como el remaster de Alan Wake y Guardianes de la Galaxia.

También está en camino un nuevo tipo hardware: la Steam Deck, una especie de PC gaming portátil de Valve, configurada para competir directamente con la Nintendo Switch.

En definitiva, vivimos un momento perfecto para los gamers, y estamos seguros de que Nintendo lanzará algunas sorpresas más durante su Nintendo Direct de esta noche.

