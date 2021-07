Nintendo Switch OLED: fecha de lanzamiento, precio, especificaciones y por qué al final no es 4K

Tras muchos meses de especulación, finalmente sabemos cómo es la versión actualizada de la Switch de Nintendo, que se llama Nintendo Switch OLED.

Nintendo ha anunciado la nueva consola el 6 de julio, a través de su cuenta de Twitter oficial, después de las muchas especulaciones que sugerían que sería anunciada durante el E3 2021 que se celebró en junio.

Las especificaciones de la Nintendo Switch OLED coinciden en bastantes aspectos con los distintos rumores que habíamos escuchado en las últimas semanas, y cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas, lo cual es un tamaño que supera las 6.2 pulgadas de la pantalla LCD de la Switch original.

Nintendo Switch OLED: vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la nueva versión actualizada de la Nintendo Switch, que viene con pantalla OLED

De la nueva versión actualizada de la Nintendo Switch, que viene con pantalla OLED ¿Cuándo sale a la venta? 8 de octubre de 2021

8 de octubre de 2021 ¿Cuánto cuesta? 349.95€

Nintendo Switch OLED: fecha de lanzamiento y precio

La Nintendo Switch OLED se pondrá a la venta el 8 de octubre de 2021, y según podemos ver en la página web de GAME, en España se venderá por 349.95€.

Por dar algo de contexto, la Nintendo Switch original tiene un precio de venta recomendado de 319€, mientras que el de la Nintendo Switch Lite (que no se puede conectar a la tele) es de 219€.

En otras palabras, el incremento en el precio con respecto al modelo original es bastante pequeño y además de la pantalla OLED obtendrás nuevas funciones.

Nintendo Switch OLED: funciones

Sabemos que el mayor punto de venta de la nueva Nintendo Switch OLED es precisamente esa pantalla OLED, que es una de las mejores tecnologías de pantalla disponibles, y a diferencia de las LCD, no depende de la retroiluminación para mostrar las imágenes. En cambio, lo que hace es visualizarlas gracias a la luz que emite cada uno de los píxeles, lo que hace posible mostrar tonos negros realmente profundos y mayores niveles de contraste.

El tamaño de la pantalla de la nueva Nintendo Switch OLED también es más grande que el de la original. Ahora contamos con 7 pulgadas, lo cual será muy bienvenido para jugar a juegos como Mario Kart 8 Deluxe con tus amigos, o conseguir una experiencia más inmersiva a la hora de jugar al The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 cuando salga por fin a la venta en 2022.

Pero la nueva Nintendo Switch OLED viene con más sorpresas. Por ejemplo, cuenta con un soporte ancho ajustable y audio optimizado (aunque no parece que sea compatible con tecnología de audio espacial como Dolby Atmos). Como alternativa, parece que los altavoces del dispositivo simplemente se han actualizado para una mejor experiencia cuando juegas en modo portátil o en modo sobremesa.

Otro nuevo añadido fantástico es el soporte para cable de red, que agradecerán aquellos que sienten que los juegos online no son los más estables en la Nintendo Switch cuando se juega a través de WiFi. También será bienvenido en juegos como Super Smash Bros Ultimate y Splatoon 3 (este último saldrá en 2022).

Por suerte, otra área que han mejorado en la Nintendo Switch OLED respecto a la original es el almacenamiento interno. La Nintendo Switch OLED cuenta con 64GB de almacenamiento frente a los 32GB de la consola original, y mantiene la ranura para tarjetas de memoria microSD.

El soporte de la Nintendo Switch también ha sido actualizado, y ahora cuenta con bordes redondeados lo que le da un toque más moderno, y además viene en color blanco que combina con el nuevo color para la consola. La Nintendo Switch OLED también estará disponible en color clásico que combina azul neón y rojo neón y en este caso vendrá con soporte negro.

Nintendo Switch OLED: especificaciones técnicas

¿Quieres conocer todos los detalles técnicos de la nueva Nintendo Switch OLED? Aquí tienes el desglose completo de las especificaciones técnicas de la consola:

Dimensiones: 102 x 242 x 13,9 mm

102 x 242 x 13,9 mm Peso: Aproximadamente 320g (420g con Joy-Con)

Aproximadamente 320g (420g con Joy-Con) Pantalla: Multi-táctil capacitiva / Pantalla OLED de 7 pulgadas

Multi-táctil capacitiva / Pantalla OLED de 7 pulgadas Resolución: 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU: Nvidia Custom Tegra

Nvidia Custom Tegra Almacenamiento: 64GB (se puede expandir con tarjetas de memoria microSDHC o microSDXC de hasta 2TB)

64GB (se puede expandir con tarjetas de memoria microSDHC o microSDXC de hasta 2TB) Inalámbrica: WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

WI-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Salida de vídeo: Hasta 1080p con HDMI conectado a la TV, 720p en modo portátil

Hasta 1080p con HDMI conectado a la TV, 720p en modo portátil Salida de audio: 5.1 Linear PCM

5.1 Linear PCM Altavoces : Estéreo

: Estéreo Conector USB: USB Tipo-C para cargar la consola

USB Tipo-C para cargar la consola Jack de 3.5mm

Duración de la batería: aproximadamente 4.5-9 horas

aproximadamente 4.5-9 horas Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

¿La Nintendo Switch OLED es 4K?

Sorprendentemente no, no es 4K. Una de las características más importantes que todos pensábamos que tendría la Nintendo Switch Pro era la opción de visualizar los contenidos en resolución de 4K cuando la consola estuviera conectada a una televisión, pero finalmente resulta que la Switch OLED solo emitirá a 1080p, al igual que la Switch original. Es una pena y nos parece una gran oportunidad perdida para Nintendo, y es algo que podría hacer que la actualización sea un poco más difícil de justificar para algunos.

Es probable que la pantalla de la Nintendo Switch OLED también mantenga la resolución de 720p de la Switch original con el objetivo de no tener que actualizar el software. Esto descarta los rumores de que la nueva consola sería compatible con Nvidia DLSS, lo que habría permitido el escalado por IA para jugar en 4K.

Por otro lado, también es cierto que si la nueva consola hubiera permitido visualizar contenidos en 4K, hubiera significado un incremento muy significativo en el precio, lo cual es probablemente la razón por la que no lo han hecho y se han mantenido con los 720p en modo portátil de la Switch original, y los 1080p a través de la TV.

¿Todos los juegos de la Switch original funcionarán en la Switch OLED?

¿Se puede jugar a todos los juegos de la Nintendo Switch en la nueva Nintendo Switch OLED? Sí, absolutamente todos. La nueva consola es básicamente una versión de la Switch original, por lo que todos los juegos son compatibles. Sin embargo, Nintendo ha avisado que la experiencia de juego de algunos títulos de Nintendo Labo con el Toy-Con puede verse algo distinta debido a la pantalla más grande de la Switch OLED.

La compañía también ha afirmado que los accesorios existentes también funcionarán en la nueva consola.

¿Qué ha pasado con la Nintendo Switch Pro?

La Nintendo Switch OLED es esencialmente la Nintendo Switch Pro que tanto se ha rumoreado y que estábamos esperando. Todas las especificaciones técnicas de las que se han hablando coinciden, siendo la única gran diferencia la falta de resolución 4K al conectar la consola a la TV.

Es muy poco probable que Nintendo anuncie otra Switch en un tiempo cercano, por lo que aquellos que esperaban comprarse una Switch con capacidad 4K pueden sentirse algo decepcionados.