Llega un OnePlus 11 fabricado con "materiales sin precedentes"

OnePlus lanzará una nueva edición del OnePlus 11, la cual estará construida con algo más que vidrio o metal, según ha anunciado la compañía esta semana.

"OnePlus 11 está a punto de lanzar un producto especial, que una vez más desafía lo imposible en la industria. Está construido con materiales y artesanía sin precedentes, haciendo que cada teléfono móvil sea único y liderando de nuevo la calidad de los buques insignia", dijo el presidente de OnePlus China, Li Jie, en Weibo (opens in new tab).

No hay más detalles sobre el material exacto del que estará hecho el teléfono, pero curiosamente el post incluía una imagen de un OnePlus 11 superpuesto sobre el planeta Júpiter. Basta con decir que no parece una versión lista para el mercado del OnePlus 11 Concept que vimos en el MWC 2023 (opens in new tab), con refrigeración líquida integrada.

El OnePlus 11 se vende actualmente con una parte trasera hecha de Gorilla Glass Victus 2 y un marco de metal que recorre su borde, muy parecido al de los mejores teléfonos Samsung (opens in new tab) y, de hecho, al del Google Pixel 7 (opens in new tab).

Pero, ¿por qué Júpiter?

(Image credit: OnePlus / Weibo)

Suponiendo que OnePlus no vaya a realizar una proeza de ciencia ficción y fabricar un teléfono completamente de gas, la cuestión del día es averiguar de qué estará hecho este teléfono.

Cristal, cerámica, metal, cuero, cuero vegano y policarbonato son opciones únicas que ya se han barajado. Algunas personas han sugerido mármol basándose en el aspecto de Júpiter. De lejos, el planeta se parece al mármol, que no está muy lejos de la cerámica, un material que la empresa matriz Oppo ya utiliza.

Después de todo, el diseño bicolor del Oppo Find X6 (opens in new tab) podría llegar a los mercados mundiales con este nuevo material como soporte. Un OnePlus 11 en mármol sería una pasada y algo que aún no hemos visto en un teléfono. Por supuesto, sólo hay una pequeña posibilidad de que pueda llegar a los mercados europeos, Estados Unidos está directamente fuera.

El OnePlus 11 (opens in new tab) por sí solo es un teléfono fantástico, incluso sin nuevos materiales de lujo. Con una cámara potente, carga rápida y un rendimiento excelente, es sin duda uno de los mejores teléfonos de 2023 y merece su lugar en nuestra lista de los mejores teléfonos (opens in new tab) disponibles.