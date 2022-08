Lanzamiento OnePlus 10T: cómo ver el evento del nuevo buque insignia en directo el 3 de agosto

Está a punto de comenzar una temporada muy emocionante en el mundo de la telefonía, ya que habrá muchos lanzamientos de móviles muy esperados a partir de mañana. Comenzando por el OnePlus 10T (opens in new tab), luego llegarán los nuevos plegables de Samsung, el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), la gama iPhone 14 (opens in new tab) de Apple y los Google Pixel 7 (opens in new tab), entre otros.

Por lo tanto, nuestra primera gran parada es el OnePlus 10T (opens in new tab), que será presentado el 3 de agosto.

El evento empezará a las 16:00 (hora española), y lo podrás seguir en directo por Internet, de forma gratuita.

Cabe señalar que se trata de un lanzamiento que merece la pena ver, ya que por lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el OnePlus 10T, parece que será un teléfono muy interesante. No hay que olvidar que este es el segundo buque insignia de la compañía de este año, ya que hasta ahora solo hemos visto el OnePlus 10 Pro (opens in new tab).

Por lo que sabemos, el OnePlus 10T contará con un chip más potente que el modelo Pro, además de una carga súper rápida, mientras que otras áreas veremos las mismas especificaciones, o algunas recortadas. Por eso, la gran incógnita es cuánto costará este tope de gama. Por suerte, mañana lo averiguaremos.

Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos muy atentos al evento para traerte todos los detalles sobre el nuevo OnePlus 10T, por lo que asegúrate de volver a nuestra web el 3 de agosto para no perderte nada.

Sea como sea, si deseas ver el evento por ti mismo, te decimos a continuación cómo puedes verlo en directo.

Cómo ver el evento de lanzamiento del OnePlus 10T en directo

Tal y como suele hacer OnePlus, está prácticamente asegurado que retransmitirá el evento de lanzamiento del OnePlus 10T en directo a través de su canal de YouTube (opens in new tab). Si bien todavía no han preparado el vídeo en cuestión, en cuanto esté lo incrustaremos en este artículo para que puedas verlo aquí mismo.

Por otro lado, OnePlus ha creado una página de lanzamiento del OnePlus 10T (opens in new tab)dentro de la página web de la compañía. Desde aquí, puedes suscribirte para recibir noticias, y también puedes añadir el evento de lanzamiento a tu calendario. Lo más seguro es que ahí también retransmitan el evento en directo.

Recuerda que aquí en TechRadar encontrarás toda la información sobre el nuevo OnePlus 10T, así como nuestra opinión sobre el que probablemente se convertirá en uno de los mejores móviles de OnePlus del mercado (opens in new tab).

Mientras esperamos a que comience el evento del 3 de agosto a las 16:00, os dejamos un pequeño tráiler para que podáis ponerle cara al OnePlus 10T.