La gama Xiaomi 12 podría venir con una característica de pantalla que no le gustará a todo el mundo

Se espera que todos los modelos de la gama Xiaomi 12 sean móviles muy emocionantes y populares, pero es posible que cuenten con una característica que no guste a todo el mundo y que haga que triunfen menos.

Según ha publicado el filtrador Digital Chat Station en la red social china Weibo, todos los teléfonos de la familia Xiaomi 12 contarán con una pantalla curvada. Eso es algo que difiere de la gama predecesora, la Xiaomi Mi 11, ya que el Xiaomi Mi 11 Lite cuenta con una pantalla plana.

Aun así, dado que el Mi 11 estándar y el Xiaomi Mi 11 Ultra tenían pantallas curvadas, no es algo que nos sorprenda, pero sí que creemos que es una decisión que no le gustará a todo el mundo, ya que las curvadas se ven bonitas, pero son más susceptibles a romperse, o a que se pulse accidentalmente la pantalla cuando en realidad no se quiere.

La misma fuente también ha afirmado que la gama Xiaomi 12 tendrá una disposición de altavoces simétrica, lo que significa que ambos altavoces estarán en el mismo lado. Esto supone una novedad respecto a los predecesores, donde los altavoces estaban colocados en lados opuestos.

Por lo demás, MyDrivers ha afirmado que el Xiaomi 12X se presentará junto con el modelo estándar en diciembre en China. Este es un modelo que se había filtrado anteriormente, pero que se esperaba que llegaría más tarde, ya que su predecesor, el Xiaomi Mi 11X, se lanzó más tarde que el resto de la gama Xiaomi Mi 11.

Según las filtraciones, el Xiaomi 12X se situaría entre el modelo estándar del Xiaomi 12 y el Lite, y parece que contará con un chip Snapdragon 870, una pantalla AMOLED de 6.28 pulgadas con resolución 1080 x 2400y tasa de refresco de 120Hz, y una cámara principal de 50MP.

Claro que no sabremos si toda esta información es cierta hasta que presente la gama, aunque sea solo en China, cosa que se espera que pase en diciembre.

Análisis: las pantallas curvadas podrían estar llegando a su fin

Aunque podría ser que Xiaomi opte más que nunca por las pantallas curvadas en 2022, otras marcas podrían empezar a dejarlas de lado.

En particular, Samsung podría usar pantallas planas para todos los modelos Galaxy S22 que no sean el Samsung Galaxy S22 Ultra, e incluso la pantalla de ese teléfono podría ser muy poco curvada. Y dado que Samsung fue en su momento el mayor defensor de este tipo de pantallas, eso supone un cambio notable.

Motorola también se ha apartado de las pantallas curvadas con su serie Edge 20, y la misma Xiaomi afirmó en su momento que habían descubierto que el 60% de los usuarios prefieren los paneles planos, lo cual hace que nos sorprenda más su decisión de optar por las curvas en 2022 en todos sus modelos.

Por lo tanto, si eres un fan de las pantallas curvadas, es posible que en un futuro ya no tengas tantas opciones donde elegir en el mercado, pero de momento, si los rumores están en lo cierto, Xiaomi te tendrá bien cubierto en 2022.

Vía GSMArena