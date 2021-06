La filtración sobre la batería del iPhone 13 indica mejoras, pero no impresionan

Los iPhones solían ser objeto de burlas por sus terribles baterías, y aunque las últimas generaciones de los smartphones de Apple no han sido tan malas, no aún hemos visto un iPhone con una duración de batería 'genial', y parece que el iPhone 13 no va a cambiar el cuento.

Esta filtración proviene de la popular Digi Chat Station, que se publica en la plataforma de redes sociales china Weibo. DCS ha publicado las supuestas capacidades de batería de la próxima gama de iPhone 13, lo que nos da una idea de cómo será en comparación con la de modelos anteriores.

Al parecer, el iPhone 13 mini tiene una batería de 2.406mAh, un poco más de los 2.227mAh del iPhone 12 mini. Se dice que el iPhone 13 y 13 Pro llegan a los 3.095mAh, un salto similar desde los 2.805mAh del iPhone 12 y 12 Pro. Por último, el iPhone 13 Pro Max aparentemente alcanza los 4.352mAh en comparación con los 3.687mAh del iPhone 12 Pro Max.

Si esta filtración es correcta, el modelo Pro Max tiene la única mejora de capacidad reseñable con respecto a su predecesor. Si bien la capacidad de la batería no es exactamente la misma que la duración de la batería, y esta última se ve afectada por la optimización del software, el tamaño de la pantalla y el uso del teléfono, esperamos que la serie iPhone 13 tenga los mismos tamaños de pantalla y un software similar al del iPhone 12. Por tanto, vale la pena tener en cuenta ese aumento de capacidad.

Batería del iPhone 13

Un día de duración es más o menos el promedio para la batería de un smartphone, aunque muchos modelos lo superan (la mitad de los móviles lo consigue; después de todo, así es como funcionan los promedios) y llegan hasta dos días o más.

Si bien Apple está mucho más cerca del aprobado de lo que estaba, esperábamos que la compañía fuera más allá. Sin embargo, parece que va a ser que no, porque las capacidades de batería filtradas aún están por detrás de la competencia. Samsung, Xiaomi y más colocan baterías de 5,000mAh en sus teléfonos premium (los rivales del iPhone) y, como resultado, funcionan durante más tiempo.

Claro, si iOS tuviera muchas optimizaciones de batería, o los iPhones fueran mucho más pequeños que los rivales mencionados anteriormente, puede que no fuera un problema que también tuviera la batería más reducida. Pero no es el caso, aparte del pequeño iPhone 12 mini, obviamente, aunque tiene una batería igualmente minúscula.

Quizá está información sea incorrecta y la serie iPhone 13 llegue a tener una duración de batería decente. Pero si DCS tiene razón, que generalmente la tiene, podríamos tener otro año decepcionante de iPhones (si hablamos de baterías, al menos).