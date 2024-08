Este rumor sobre las especificaciones y los precios de los iPhone 16 podría ayudarte a decidir si querrás comprar uno

Lo más probable es que el iPhone 16 se presente en septiembre, aunque Apple aún no ha hecho anunciado la fecha del evento de lanzamiento. Ahora, una de las filtraciones más detalladas sobre especificaciones y precios que hemos visto hasta ahora podría ayudarte a decidir si vas a renovar tu móvil con el modelo de este año o no.

Esta recopilación de información procede de @theapplehub y abarca desde el tamaño de las pantallas hasta la capacidad de la batería. No es una fuente de la que hayamos oído hablar mucho antes, y no está claro exactamente de dónde procede toda esta información, así que no sabemos hasta qué punto podemos creérnosla. Dicho eso, prácticamente todo esto ya lo habíamos escuchado antes, por lo que es muy posible que se confirmen estos detalles, y por otro lado, la verdad es que está muy bien ver todos esos datos recopilados en un mismo listado para poder verlos en un vistazo.

Empecemos por los tamaños de pantalla: 6,1 pulgadas para el iPhone 16, 6,7 pulgadas para el iPhone 16 Plus, 6,3 pulgadas para el iPhone 16 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 16 Pro Max. Eso significa pequeños aumentos para los modelos Pro, que también se dice que contarán con el chip A18 Pro en vez de la versión estándar A18.

También hay detalles sobre la capacidad de la batería. Podemos esperar capacidades de 3.561mAh para el iPhone 16, 4.006mAh para el iPhone 16 Plus, 3.355mAh para el iPhone 16 Pro y 4.676mAh para el iPhone 16 Pro Max, lo que supone un aumento para casi cada modelo en comparación con su predecesor, excepto para el iPhone 16 Plus (que se reduce frente a los 4.383mAh del año pasado).

El precio podría ser correcto

The iPhone 16 lineup overview pic.twitter.com/5kVTgCNI25August 17, 2024

Quizás lo más interesante sean los precios de partida, que en su mayoría coinciden con los de 2023, menos en el caso del iPhone 16 Pro, aunque es importante señalar que en esta recopilación se muestran los precios en dólares, tal y como se venderán en EEUU, y todavía está por ver si en Europa (y por tanto España) seguirán el mismo enfoque con los precios.

Según esto, el iPhone 16 Pro sube 100 dólares respecto a su predecesor, cosa que ya se había afirmado antes desde otras fuentes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el iPhone 15 Pro parte de un modelo de 128GB de almacenamiento, que aparentemente se ha eliminado este año, por lo que el precio dado del iPhone 16 Pro sería para el modelo de 256GB, y ese precio sí que coincide (en EEUU) con la variante de 256GB del año pasado.

Por dar una referencia de precios aquí en España, en el caso de confirmarse los mismos precios para la mayoría de modelos, el iPhone 15 partía de 959€, el iPhone 15 Plus de 1.109€ y el iPhone 15 Pro Max de 1.469€, y esos serían los mismos precios para su sucesores de la gama iPhone 16. Y en el caso especial del iPhone 16 Pro, el iPhone 15 Pro de 256GB costaba 1.349€, y esa sería una opción de precio, pero también es posible que el aumento de 100 dólares respecto al modelo de 128GB se traduzca en 100€, en cuyo caso el precio sería de 1.319€.

En el post, que te hemos dejado incrustado justo aquí encima, puedes ver el listado completo de especificaciones.

Teniendo en cuenta que casi todos los detalles ya se habían filtrado antes, como la compatibilidad con Wi-Fi 7 y una cámara ultra gran angular mejorada de 48MP para los modelos Pro, el salto a 8GB de RAM para todos los modelos (mencionado en un post posterior de @theapplehub) y las capacidades exactas de batería de cada modelo, esto es más un resumen de rumores que una noticia de última hora.

Sin embargo, es bueno tener todas estas especificaciones rumoreadas en una lista fácil de leer, ya que podría ayudarte a decidir si quieres gastar el dinero este año o esperar al iPhone 17 (que al parecer viene con grandes mejoras). También es curioso ver cuántos detalles se han filtrado antes de la gran revelación de Apple (compañía conocida por ser muy hermética y no dar pistas sobre nada).