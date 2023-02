La fecha de estreno de Ahsoka ha sido filtrada por la propia protagonista de esta serie de Star Wars

La protagonista de la serie de Ahsoka Tano (opens in new tab), Rosario Dawson, parece haber revelado cuándo se estrenará la esperada serie de Star Wars.

En el programa Today With Hoda & Jenna (opens in new tab), Dawson ha sugerido que la próxima serie llegará a Disney+ en la segunda mitad de 2023.

En respuesta al comentario de que Dawson interpretará a la Jedi Ahsoka Tano, favorita de los fans, en su propia serie spin-off, la actriz dijo: "Sí, probablemente se estrenará en otoño. Antes estrenaremos La Mansión Encantada en agosto". Dawson también protagoniza esa película de Disney+, de ahí la referencia.

Esta no es la primera vez que Dawson habla de más y filtra información sin querer. En junio de 2022, la actriz le dijo a Vanity Fair (opens in new tab) que Lucasfilm y Disney le habían echado un rapapolvo por confirmar que Hayden Christensen, interpretando a Darth Vader, aparecería en el proyecto de Disney+. No está claro si Christensen hará un cameo en la serie de Ahsoka, pero los comentarios de Dawson sugieren que sí.

La serie de Ahsoka lleva en desarrollo desde diciembre de 2020. En ese momento, Lucasfilm confirmó su plan de crear múltiples spin-offs de The Mandalorian, su exitosa serie de Star Wars (opens in new tab), incluida una serie centrada en Ahsoka Tano.

El rodaje terminó en octubre de 2022, pero apenas ha habido noticias oficiales sobre cómo va la fase de posproducción. Lo único que sabemos es que la serie de Ahsoka llegará en 2023. Sin embargo, gracias a Dawson, podemos esperar que esta próxima serie live-action de Star Wars llegue a Disney+ dentro de siete u ocho meses (antes veremos la tercera temporada de The Mandalorian (opens in new tab) en marzo).

¿Un error de Padawan o un truco mental de Jedi?

¿Se estrenará la serie de Ahsoka en Disney+ en otoño de 2023? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Como ya hemos dicho, Dawson tiene tendencia a revelar información importante sobre la serie de Ahsoka Tano antes de lo debido. Y, en esta ocasión, parece que hay algo de verdad en su afirmación sobre la ventana de lanzamiento.

Por un lado, Dawson también afirma que la película de La Mansión Encantada se estrenará en Disney+ en agosto. Algunos fans podrían pensar que se equivoca de mes, ya que se supone que la comedia sobrenatural llegará el 28 de julio. Sin embargo, una diapositiva de la presentación de resultados del primer trimestre de 2023 de Disney (opens in new tab) reveló que la película se emitirá el 11 de agosto, lo que demuestra que Dawson tiene razón.

La misma presentación no proporciona más información sobre la fecha de estreno de Ahsoka, pero es seguro asumir que su estrella principal tiene alguna idea de cuándo se estrenará su serie, incluso si Dawson no sabe exactamente cuándo será. La presentación de resultados de Disney del primer trimestre de 2023 enumera la llegada de todos las próximas series de Disney+ hasta junio de 2023 (incluida la segunda temporada de Star Wars: Visions, que se estrena en mayo), y Ahsoka no está entre ellas. No es extraño, por tanto, que Dawson parezca confirmar que Ahsoka llegará en la segunda mitad del año.

Claro que también existe la posibilidad de que Dawson esté tratando de liarnos. Después de que Lucasfilm y Disney la reprendieran por hablar de la implicación de Christensen en la serie, los últimos comentarios de Dawson podrían ser una táctica de distracción para intentar despistarnos sobre la fecha de estreno de Ahsoka.

Además, Dawson se ha equivocado anteriormente al hablar de series que llegarían a Disney+. En agosto de 2022, la actriz sugirió que el Punisher de Jon Bernthal tendría una serie de Disney+ ambientada en el Universo Cinematográfico Marvel (opens in new tab)(UCM). Más tarde se retractó de esos comentarios, diciendo que había sido engañada por bromistas de Internet.

Entonces, ¿de qué se trata? ¿Un error de Padawan o un truco mental de Jedi? Nuestra opinión es que Dawson está diciendo la verdad sobre la ventana de lanzamiento de Ahsoka. Está demasiado cerca de su producción como para no tener información privilegiada. Teniendo en cuenta su desliz respecto a la supuesta participación de Christensen, revelar la posible ventana de lanzamiento de Ahsoka (en lugar de su fecha de estreno oficial) tampoco revela nada importante. Con suerte, conoceremos una fecha de estreno oficial en la conferencia Star Wars Celebration 2023, que tendrá lugar a principios de abril.

