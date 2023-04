Invasión Secreta podría ser la vuelta a la calidad que Marvel necesita - aquí está el nuevo tráiler

El tráiler oficial de Invasión Secreta ha aparecido en Internet, y estoy seguro de que la nueva serie traerá la calidad y la tranquilidad que Marvel necesita ahora mismo.

La serie de la Fase 5 (opens in new tab) de Marvel, que se estrena en Disney+ el 21 de junio (y confirma nuestro informe sobre la filtración accidental por parte de Marvel (opens in new tab) de la fecha de estreno de Invasión Secreta antes de lo previsto), será la primera serie del Universo Cinematográfico Marvel que se estrene este año. Con su fecha de lanzamiento a poco menos de tres meses, ya era hora de que tuviéramos nuevas imágenes.

Por suerte, el último teaser de Invasión Secreta está repleto de nuevos clips. Susúrralo en voz baja, pero parece que también va a ser una de las mejores series de Disney+. Echa un vistazo al tráiler oficial a continuación:

Junto al tráiler se ha publicado una breve sinopsis de la trama: "En la nueva serie de Marvel Studios Invasión Secreta, ambientada en el UCM actual, Nick Fury se entera de una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls metamorfos. Furia se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el skrull Talos, que ha hecho su vida en la Tierra. Juntos, emprenden una carrera contrarreloj para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad".

A mí (y a muchos otros fans del UCM) Invasión Secreta me transmite sensaciones similares a las de Capitán América: El Soldado de Invierno. Dadas las sensibilidades de espionaje y thriller conspirativo del dúo, es una comparación fácil de hacer. Pero, teniendo en cuenta que El Soldado de Invierno es una de las películas de Marvel mejor recibidas en los 15 años de historia del estudio, podría parecer exagerado sugerir que Invasión Secreta será tan buena, si no mejor, que la segunda entrega en solitario del Capi.

Para mí, sin embargo, Invasión Secreta tiene el potencial de ser tan tensa, llena de acción y narrativamente distorsionante como El Soldado de Invierno.

Tiene todos los ingredientes necesarios. En primer lugar, una sociedad secreta de skrulls que busca suplantar a la humanidad haciéndose pasar por la misma raza a la que quieren derrocar. En segundo lugar, un Nick Fury aparentemente fuera de sí, que se cuestionará cada decisión que tome en esta serie de seis partes. A continuación, un montón de paranoia política, ya que, gracias a las habilidades de los Skrulls para cambiar de forma, los héroes humanos de la serie no sabrán en quién pueden confiar y/o si los que están en posiciones de poder son realmente humanos o no. Y, con explosiones a raudales (tanto físicas como de conversaciones llenas de suspense), no cabe duda de que habrá importantes ramificaciones para el UCM, en función de lo que ocurra desde el punto de vista de la historia.

Nick Fury necesitará la ayuda de Talos en Secret Invasion (Image credit: Marvel Studios)

Hasta el estreno de Capitán América: El Soldado de Invierno en el 2014, Marvel se había aferrado con seguridad a su carril de género, con sus películas atrincheradas en las categorías de superhéroes y acción. El Soldado de Invierno demostró que Marvel podía (y debía) ampliar su alcance y situar algunas de las mejores películas de superhéroes en géneros diferentes. Capitán América 2 demostró que el público está dispuesto a disfrutar de este tipo de contenido, y si Invasión Secreta es tan descarnada, premonitoria y retorcida como se desprende de sus tráilers, nos espera un auténtico placer.

Dicho esto, incluso si Invasión Secreta nos maravilla (y me juego una cena a que sí), ¿tendrá lo suficiente para desbancar a la primera temporada de Loki, WandaVision y Caballero Luna (esta última es mi serie Disney+ favorita del UCM hasta la fecha) en la mente de la gente?

Es difícil juzgarlo basándose en un tráiler de dos minutos, pero sin duda tiene el potencial para hacerlo; y si Invasión Secreta es un éxito, podría ser el gran alivio que Marvel necesita ahora mismo.

No nos equivoquemos, la filial de Disney está pasando por un mal momento. Ant-Man y la Avispa: Quantumania no ha conseguido que la Fase 5 comience de la mejor manera posible, y la trilogía de Ant-Man ha fracasado tanto desde el punto de vista crítico como comercial (lee nuestra crítica de Ant-Man y la Avispa: Quantumania). Con toda la línea de la Fase 4 de Marvel etiquetada como una bolsa mixta, Quantumania sólo ha aumentado las sugerencias de que el MCU no es lo que era.

Keeping a close eye on Marvel's performance like... (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Eso no es todo con lo que Marvel ha tenido que lidiar en los últimos meses. Al parecer, el estudio ha tenido que revisar su producción de películas y series de televisión, y Marvel podría estrenar solo dos series de Disney+, además de tres películas, en el 2023. También se rumorea que este plan se mantendrá en los próximos años. Si añadimos el aparente despido de Victoria Alonso, ejecutiva de Marvel durante muchos años, por acusaciones de incumplimiento de contrato, más el arresto del actor de Kang el Conquistador Jonathan Majors por acusaciones de violencia doméstica, Marvel está teniendo que luchar contra varias crisis a la vez por primera vez en su historia.

Invasión Secreta, así como Guardianes de la Galaxia 3 (que llega el 5 de mayo), tiene el potencial de aliviar parte de la prensa negativa dirigida en dirección a Marvel en los próximos meses. El estudio necesita uno (o más) de sus proyectos para recuperar el apoyo de su febril base de fans, demostrar que aún es capaz de dominar la taquilla y captar la atención del público en la pequeña pantalla. Marvel espera, pues, que Invasión Secreta invada el mayor número posible de pantallas de televisión a finales de este año.

'Secret Invasion' está protagonizada por Samuel L Jackson, Ben Mendolsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlene Woodard, Killian Scott, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle. La serie se estrenará en Disney+ el miércoles 21 de junio.