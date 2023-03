Marvel filtra la fecha de lanzamiento de Invasión Secreta en Disney+, y no falta mucho

Parece que Marvel ha filtrado la fecha de estreno de Invasión Secreta en Disney+.

El estudio, que ha sufrido su buena ración de mala prensa en los últimos días, parece haber confirmado accidentalmente la fecha de lanzamiento de Invasión Secreta. Tal y como se reveló en Reddit (opens in new tab) (y posteriormente confirmaron numerosos medios de comunicación), la serie de televisión de Marvel llegará el 21 de junio del 2023.

Inicialmente, se esperaba que 'Secret Invasion' se estrenara en Disney+ en el primer trimestre del 2023. Sin embargo, a la luz de algunos ajustes en el calendario de lanzamiento por parte de Marvel, el lanzamiento de la serie de suspense de espionaje recibió un marcador de posición más genérico de "próximamente" en la web oficial de Disney Plus Originals (opens in new tab). Así fue hasta ayer (27 de marzo). De la noche a la mañana, la página principal de la serie en Disney+ se actualizó con su nueva fecha de estreno.

Parece que Invasión Secreta llegará en junio (Image credit: Disney Plus)

Al darse cuenta de su error, Marvel y Disney han eliminado la fecha de lanzamiento y cualquier mención a Invasión Secreta de DisneyPlus.com y su aplicación correspondiente. Ahora, al buscar la serie de la Fase 5 (opens in new tab) de Marvel en Disney+ aparece un mensaje con el código de error 41, que dice así: "El medio solicitado no está disponible. Inténtelo de nuevo. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al suscriptor de Disney+".

Desafortunadamente para los dos estudios, múltiples usuarios consiguieron hacer una captura de pantalla de la página principal actualizada antes de publicarla online como prueba (ver la imagen de arriba). Los fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) esperan ahora un anuncio oficial sobre Invasión Secreta en breve, posiblemente junto con un nuevo tráiler.

Nos hemos puesto en contacto con Disney y Marvel para que hicieran una declaración oficial sobre la aparente fecha de lanzamiento de la serie. Actualizaremos este artículo si recibimos alguna respuesta.

Secret Invasion está protagonizada por Samuel L Jackson como Nick Fury y Ben Mendolsohn como Talos. La serie, que hará historia en Disney+ al convertirse en el primer evento crossover del UCM, seguirá a la pareja mientras intentan descubrir una conspiración masiva que ha visto a muchos de los skrulls cambiaformas compañeros de Talos infiltrarse en la Tierra y vivir entre la humanidad durante décadas. Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Martin Freeman y Don Cheadle interpretarán papeles secundarios.

El secreto ha salido a la luz... ¿o no?

(Image credit: Marvel Studios)

Tras meses de silencio, parece que la fecha de lanzamiento de Invasión Secreta no es tan secreta después de todo... ¿O tal vez sí?

A primera vista, parece que la serie llegará a Disney+ en junio. Después de todo, sería un gran paso en falso por parte de Marvel y Disney si la fecha de lanzamiento de 'Secret Invasion' del 21 de junio no fuera más que un marcador de posición. En nuestra opinión, los fans del UCM no estarían muy contentos, sobre todo porque hemos tenido que esperar mucho para que llegara Invasión Secreta.

También hay razones para creer que el lanzamiento podría producirse en junio de 2023. Marvel podría haber alterado en secreto sus planes de lanzamiento para el 2023 en las últimas semanas, con numerosos informes que sugieren que sólo tendremos tres películas, además de dos o tres series de Disney+, este año, ya que el estudio busca espaciar su apilada alineación de proyectos de la Fase 5.

Actualmente, Guardianes de la Galaxia 3 y The Marvels son las únicas producciones de la Fase 5 con fechas de lanzamiento confirmadas. A menos que la fecha de estreno de The Marvels se retrase de nuevo tras su reciente retraso a noviembre, las fechas de lanzamiento de las dos películas están definitivamente fijadas.

Sin embargo, las series de televisión de Marvel para el 2023, como 'Secret Invasion' y la segunda temporada de Loki, aún no tienen fecha de estreno oficial. Con un hueco de seis meses que hay que rellenar en los calendarios de Marvel y Disney+, tendría sentido que Marvel y Disney lanzaran una o las dos series mencionadas para mantener entretenidos a los fans del UCM entre Guardianes 3 y The Marvels. Si deciden no hacerlo, podría ser un verano muy largo y vacío para los fans de Marvel de todo el mundo.