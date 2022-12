Henry Cavill no volverá como Superman, ¿quién será el siguiente?

A continuación, spoilers importantes de Black Adam y Spider-Man: No Way Home.

Es el fin de una era (otra vez), fans de Superman: Henry Cavill no volverá como el Hombre de Acero en el renovado Universo DC (DCU).

Según han confirmado Cavill y el nuevo codirector de DC Studios (James Gunn) en las redes sociales, el popular actor no volverá a enfundarse la icónica capa roja de Superman. Sí, es como una daga de kriptonita en el corazón de los fans de DC de todo el mundo.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.December 15, 2022 See more

La sorprendente revelación se produce apenas dos meses después del regreso de Cavill como Superman en la escena post-créditos de Black Adam. La aparición de Cavill dio a entender que había firmado para retomar su famoso papel en el DCU, también conocido como la versión reiniciada del cada vez más desconectado DC Extended Universe (DCEU). Incluso se especuló con que Man of Steel 2 estaba en desarrollo (con Cavill como protagonista) tras su cameo de Black Adam como parte del plan maestro del DCU de Gunn y Peter Safran.

Sin embargo, los últimos rumores apuntaban a que Man of Steel 2 no seguiría adelante y que Cavill podría incluso no regresar. Y ahora, en un largo hilo de Twitter, Gunn ha confirmado que estos informes son ciertos. En su lugar, Gunn y Safran están avanzando con una película de un joven Superman, en la que Cavill no forma parte, lo que confirma que se ha cerrado la puerta a su etapa como Clark Kent.

Con su era de Superman aparentemente acabada, ¿qué es lo siguiente para Cavill?

Para empezar, un regreso sorpresa al Witcher-Verso de Netflix es increíblemente improbable.

En noviembre, Cavill reveló que no volvería a interpretar a Geralt de Rivia (opens in new tab) tras el estreno de la tercera temporada de The Witcher, a mediados del 2023. No se ha dado ninguna razón oficial para la marcha de Cavill, pero fuentes de la industria han afirmado que no estaba de acuerdo con el equipo creativo de The Witcher en que la serie se desviara del material original. Será sustituido por Liam Hemsworth a partir de la cuarta temporada, y la directora de la serie, Lauren Hissrich, dice que "entiende perfectamente" por qué los fans de la serie están indignados por la salida de Cavill.

Sean cuales sean las razones por las que Cavill ha abandonado la espada de Geralt, nos sorprendería que diera un giro de 180 grados y volviera a una de las mejores series de Netflix (en nuestra opinión). No sería justo arrebatarle esta oportunidad a Hemsworth, sobre todo si ha firmado un contrato de varios años para interpretar a Geralt, suponiendo que la serie se renueve por más temporadas. Además, si Cavill no estaba entusiasmado con la dirección creativa de la serie Witcher de Netflix, su regreso podría interpretarse como un intento de recuperar su antiguo trabajo, especialmente si sus opciones actuales son limitadas.

Sin embargo, un actor del calibre de Cavill no se quedará sin trabajo durante mucho tiempo, así que no apuestes por su regreso al Continente.

No esperes que Cavill haga un sorprendente regreso como Geralt. (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

¿Qué otra cosa podría encajar con Cavill? A menudo se le ha relacionado con el papel de James Bond (aquí tienes cómo ver las películas de James Bond en orden (opens in new tab)), así que ¿podría ser 007?

De nuevo, vamos a clasificarlo como "extremadamente improbable". Cavill sería un gran Bond. Tiene el físico, el carisma y la quintaesencia de lo británico para interpretar el papel con aplomo. Sin embargo, a sus 39 años, hay que preguntarse si tiene la edad adecuada para interpretar a Bond durante un largo periodo de tiempo, mientras que la productora de Bond, Barbara Broccoli, ha declarado que quiere que el próximo actor de la franquicia se comprometa con el papel durante "10 o 12 años".

¿Querría Cavill seguir los pasos de Daniel Craig (que también tenía 39 años cuando firmó para interpretar a Bond por primera vez) y comprometerse con otro papel icónico durante varias películas? En nuestra opinión, probablemente no. Además, ya está programado para protagonizar Argylle, una próxima película de espías para Apple TV Plus. ¿Querría Cavill asociarse a dos franquicias de espionaje?

¿Qué tal un proyecto televisivo que no obligue a Cavill a firmar un contrato multianual demasiado largo y que sea una adaptación de acción real de una de sus franquicias de videojuegos favoritas?

Adelante, Mass Effect. En diciembre del 2021, Cavill declaró a TechRadar que "estaría interesado" en interpretar al comandante Shepherd en una posible serie de televisión de Mass Effect si surgiera la oportunidad. La revelación de Cavill se produjo después de que surgieran rumores en línea (basados en una de sus publicaciones de Instagram, nada menos) de que estaba listo para protagonizar una serie de televisión de Mass Effect en Prime Video.

Amazon Studios está acumulando poco a poco una interesante lista de adaptaciones televisivas de videojuegos favoritos de los fans. Se está desarrollando una serie de acción real de Fallout y el 14 de diciembre se anunció para Prime Video (opens in new tab) una serie de televisión basada en el multipremiado God of War de 2018. ¿Por qué no añadir Mass Effect a la lista y contratar a Cavill para protagonizarla? Sería un gran golpe para Amazon si acabara siendo así, sobre todo porque se vería que Amazon se ha hecho con una de las estrellas más rentables de Netflix tras su marcha de The Witcher.

Hablando de la competencia, Marvel podría adelantarse a DC si se hace con Cavill para un papel en el UCM. Cavill ya ha negado las afirmaciones de que iba a interpretar a Hyperion en la segunda temporada de Loki, pero seguro que hay un papel perfecto para él (aunque sea una actuación única) como parte del gigante cinematográfico de Marvel. ¿Qué tal Sentry, que se rumorea que será el villano de la próxima película de la Fase 5 de Marvel, Thunderbolts? Cavill tiene experiencia interpretando a villanos, con su papel de August Walker en Misión Imposible: Fallout su papel antagonista más famoso. Si se le contratara como alguien como Sentry, entonces, ver a Cavill como villano no sería un concepto extraño para los espectadores.

Si seguimos en territorio friki, ¿por qué no elegir a Cavill como protagonista de una nueva película de acción real de Warhammer? Es un gran aficionado a los juegos de mesa, así que seguro que sería su sueño (y el de los fans de Warhammer de todo el mundo) protagonizar una película basada en la serie fantástica de Games Workshop o en su alternativa Warhammer 40.000.

Por último, ¿por qué no volver a ponerle en la piel de Superman? En su hilo de Twitter, Gunn confirmó que él y Cavill han discutido otras oportunidades del DCU (opens in new tab) que podrían ser adecuadas para el actor. El Hombre de Acero ya es perfecto para él. Y, si el DCU finalmente explora su propio multiverso (descartando la propia visión del DCEU al respecto, por supuesto), el Superman de Cavill podría regresar en el futuro como parte de cualquier equipo multiversal.

Spider-Man: No Way Home hizo un trabajo increíble al reunir en la gran pantalla a los Spiderman de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Mientras tanto, Spider-Man: Into the Spider-Verse de Sony y su próxima secuela Across the Spider-Verse, además del UCM, están explorando multiversos basados en cómics. ¿Por qué no podría DC seguir el ejemplo de Marvel y Sony y hacer lo mismo en el DCU y permitir que Cavill regrese por última vez? Vosotros movéis, James y Peter.

Para más contenido basado en DC, lee cómo ver las películas de Batman en orden. O descubre qué películas del DCEU han entrado en nuestra lista de mejores películas de superhéroes.