Ya sabemos qué directoras se encargarán de la temporada 2 de Los Anillos de Poder

Amazon Studios ha anunciado su lista de directoras para la segunda temporada de Los Anillos de Poder, y se trata de un grupo con gran experiencia en series de fantasía.

En un comunicado de prensa, Amazon ha revelado que la segunda temporada de The Rings of Power estará dirigida por un equipo femenino. Charlotte Brändström, que dirigió dos de los mejores episodios de la primera temporada (Udûn y The Eye), se encargará de cuatro episodios y recibirá un crédito como productora ejecutiva por su trabajo. Sanaa Hamri y Louise Hooper dirigirán cada una dos de los cuatro episodios restantes.

Es probable que la contratación del trío acapare titulares, ya que no hay ningún director masculino a la vista. Sin embargo, es la experiencia del grupo en el género fantástico lo que hace tan interesante su participación en la próxima temporada de la serie Prime Video.

La contratación de Brändström deja claro que en Amazon quedaron satisfechos con el trabajo que realizó en la primera temporada de Los Anillos de Poder, pero no es la primera vez que se adentra en el mundo de la fantasía. La galardonada directora también dirigió episodios de The Witcher en Netflix. Brändström se encargó de los episodios quinto y sexto de la primera temporada. Otras series de fantasía en las que ha trabajado Brändström son la adaptación de acción real de El Legado de Júpiter, de Netflix, y la serie de superhéroes Arrow, de The CW.

Charlotte Brändström (Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

Hooper es otra directora cuya experiencia previa en el género fantástico la sitúa en una buena posición para la serie de televisión de El Señor de los Anillos de Prime Video. Al igual que Brändström, la participación de Hooper en el Witcher-Verso de Netflix (dirigió los episodios sexto y séptimo de la segunda temporada de The Witcher) está bien documentada. Sin embargo, su mejor trabajo se puede ver en la adaptación de acción real de Netflix de The Sandman, con Hooper dirigiendo el décimo episodio de la primera temporada y el episodio extra de The Sandman.

En cuanto a Hamri, la cineasta marroquí-estadounidense es relativamente nueva en el género fantástico en comparación con sus colegas directoras. Sin embargo, su trabajo en la segunda temporada de La Rueda del Tiempo (otra serie que se estrenará próximamente en Prime Video) y su experiencia en proyectos dramáticos y de terror la situarán en una buena posición para el enfoque narrativo multigénero de Los Anillos del Poder.

Hooper y Hamri sustituyen a los directores de la primera temporada, Wayne Che Yip y J.A. Bayona, que no regresarán para la próxima entrega. No se ha dado ninguna razón por la que no han regresado, pero es probable que las agendas de Yip y Bayona no coincidieran con la producción de la segunda temporada.

(Image credit: Prime Video)

La segunda temporada de Los Anillos de Poder entró en plena producción en el Reino Unido a finales de octubre. Con el rodaje en marcha de la próxima entrega de la popular serie de Prime Video, Amazon tampoco se ha cortado a la hora de anunciar nuevas incorporaciones a su proyecto de El Señor de los Anillos.

El 2 de diciembre, Amazon reveló siete nuevos miembros del reparto de la segunda temporada de Los Anillos del Poder. Entre ellos se encuentra Sam Hazeldine, que sustituirá a Joseph Mawle en el papel de Adar. Cinco días después, Amazon confirmó que ocho actores más formarán parte del reparto de la segunda temporada, como Will Keen, protagonista de la tercera temporada de His Dark Materials, y Calum Lynch, de Bridgerton.