Henry Cavill tiene un nuevo proyecto, y no es con Netflix o Marvel

Quítate de en medio, Geralt: hay un nuevo proyecto de fantasía hecho a medida para Henry Cavill.

La antigua estrella de Superman (y próximamente de Witcher) se ha asociado con Amazon Studios para desarrollar un universo cinematográfico basado en la icónica propiedad Warhammer 40.000 (40k) de Games Workshop. Y lo que es mejor, Cavill protagonizará y producirá varias películas, programas de televisión y otros medios centrados en la franquicia de juegos de mesa.

A través de Instagram, Cavill no pudo contener su emoción por la confirmación. Después de todo, Cavill es un gran fan de Warhammer, por lo que es lógico que esté encantado de ayudar a crear un universo de acción real de Warhammer 40k.

En un anuncio oficial (opens in new tab) publicado en el sitio web de la comunidad de Warhammer, se revela que Cavill ayudará a supervisar todas las producciones de Warhammer 40k en Amazon Studios. Cavill contará con la ayuda de Vertigo Entertainment, el estudio supervisado por Roy Lee y Natalie Viscuso, cuyos proyectos anteriores incluyen The Departed, Barbarian, la franquicia Lego y la serie It.

No se sabe cuántos proyectos están en desarrollo ni cuáles protagonizará Cavill. Nos hemos puesto en contacto con Amazon para obtener más información, incluyendo si sus ofertas de acción en vivo y potencialmente animadas de Warhammer 40k serán exclusivas de su servicio de streaming Prime Video. Actualizaremos este artículo si recibimos alguna respuesta.

Como parte de la revelación, la directora de Amazon Studios y MGM Studios, Jennifer Salke, dijo: "Warhammer 40.000 ha capturado la imaginación de fans de todas las edades, de todas las clases sociales y de todo el mundo. Estamos encantados de trabajar con Henry, Vertigo Entertainment y Games Workshop en todos nuestros negocios de entretenimiento de Amazon en esta brillante franquicia inmersiva para que nuestros clientes globales la experimenten en los años venideros.