Google Pixel Buds Pro: precio, características y todo sobre los nuevos auriculares que ya están a la venta en España

Los nuevos auriculares inalámbricos Google Pixel Buds Pro, que fueron presentados durante la Google IO 2022, ya están a la venta en España (desde el 28 de julio).

Es posible que te plantees comprártelos, por lo que vamos a hablarte de las características que te ofrecen.

Google ha equipado sus últimos auriculares true wireless con conectividad que permite emparejarlos con muchos dispositivos al mismo tiempo, cancelación activa de ruido con modo Sonido Ambiente y audio espacial (esta última función llegará más adelante).

Las anteriores características las comparten con los AirPods Pro de Apple, pero hay otras cosas que tienen los auriculares de Google y que no tienen los de la manzanita, como la traducción simultánea en 24 idiomas y el Asistente de Google integrado, lo que te permitirá controlar los dispositivos de tu casa.

Los Pixel Buds que queríamos ver

Los Pixel Buds originales siempre han sido una buena opción para los que tienen un móvil Google Pixel, pero no han revolucionado el mundo de los auriculares true wireless. La falta de cancelación activa de ruido y su rendimiento del sonido dejaba a Google en una mala posición.

Ahora, con los Pixel Buds Pro, Google parece intentar cambiar la opinión de los usuarios con muchas funciones nuevas, un diseño nuevo y, obviamente, cancelación de ruido activa.

Otras características de los nuevos auriculares inalámbricos de Google son el ecualizador de volumen, que ajusta el audio conforme cambias el volumen para que las frecuencias altas, medias y bajas se escuchen bien equilibradas, el modo de Sonido Ambiente, que te permite escuchar lo que te rodea para no ponerte en peligro, por ejemplo, a la hora de cruzar la calle, y por supuesto, controles táctiles.

Respecto a la batería, Google promete hasta 11 horas de reproducción gracias a los propios auriculares, y un total de 31 horas si aprovechas la carga de su estuche. Además, puedes cargar los auriculares de forma inalámbrica con el Pixel Stand o con otros cargadores compatibles con la tecnología Qi.

Los auriculares que debutaron en el Google IO son un poco más alargados que sus predecesores, en un intento de la compañía por poner más micrófonos y una batería más grande. Aunque son más voluminosos, Google dice que su equipo ha hecho un gran trabajo para que sean cómodos de llevar durante horas, gracias al nuevo sensor que mide la presión que entra al canal auditivo, y a las almohadillas flexibles que cuentan con un diseño adaptable que se ajusta a la forma de tu oreja.

Esa comodidad extra será crucial para que Google nos convenza de que sus Pixel Buds están listos para competir con los mejores auriculares inalámbricos del mercado, ya que el audio espacial de Google no llegará hasta finales de este año.

Por último, otra novedad muy bienvenida es la inclusión de una nueva función que hace que el cambio de emparejamiento con distintos dispositivos sea automático, lo cual es algo realmente práctico. Eso quiere decir que los propios auriculares cambiarán automáticamente entre tus dispositivos si detectan la necesidad de emparejarte, por ejemplo, con tu móvil, mientras estás escuchando una película de tu tablet.

En cuanto podamos poner a prueba los nuevos Google Pixel Buds Pro por nosotros mismos os contaremos qué nos han parecido.

Por cierto, el precio de los Google Pixel Buds Pro en España es de 219€, y los puedes comprar ya en la web oficial de Google.