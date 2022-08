Los nuevos auriculares Google Pixel Buds Pro tienen una función que es una maravilla y que estábamos deseando

Gracias a una actualización de Android, los nuevos auriculares inalámbricos (opens in new tab) Google Pixel Buds Pro, tienen una nueva función que hará que emparejarlos con distintos dispositivos según tus necesidades sea un proceso automático e inteligente. Además, esta novedad llegará a otros auriculares del mercado próximamente.

Los Google Pixel Buds Pro ya están a la venta en España, desde el 28 de julio, ya que llegaron junto con el nuevo móvil asequible Google Pixel 6a, y tienen un precio de 219€.

Esta nueva función, que es la tecnología de cambio automático de salida de audio, hará que si estás, por ejemplo, viendo tu serie preferida en Netflix en tu tablet, y de repente, te llega una llamada a móvil, los auriculares inalámbricos se conecten automáticamente a tu teléfono para que puedas atender a la llamada, y una vez que termines, se volverán a emparejar con tu tablet para que puedas seguir viendo la serie.

Y cuando hemos dicho antes que lo hace de forma inteligente, nos referimos también a que si por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, lo que te llega al móvil es una simple notificación, entonces la salida del audio no cambiará y podrás seguir viendo tu serie sin interrupciones.

Lo mejor es que esta nueva función de Android también llegará a auriculares seleccionados de otras marcas, tal y como confirmó Google, ya que por ejemplo, algunos modelos de JBL y Sony también se beneficiarán de esta novedad, aunque llegará un poco más adelante. Si bien Google no ha especificado exactamente qué auriculares del mercado recibirán esta función, lo más seguro es que serán los modelos más modernos, que tengan soporte para el emparejamiento múltiple por Bluetooth (lo que significa que son capaces de conectarse a varios dispositivos a la vez).

También es importante resaltar que esta función solo funcionará en móviles y tablets que ejecuten Android, por lo que si tu teléfono cuenta con otro sistema operativo, no podrás beneficiarte de esto aunque compres los nuevos Google Pixel Buds Pro, y tendrás que seguir cambiando el emparejamiento de forma manual cada vez que lo necesites.

Facilitando la conexión entre dispositivos de distintas marcas

Aunque no es que esta actualización sea algo que vaya a cambiar drásticamente la calidad de los Google Pixel Buds Pro, si que es una mejora realmente práctica, con la que ganamos calidad de vida, y es algo que sin dudas ahorrará molestias a los usuarios (¿quién no se ha peleado alguna vez con un emparejamiento de auriculares o altavoces?).

Y lo mejor de todo es que esto hará que los dispositivos Android trabajen mejor como un conjunto, lo cual es algo en lo que Apple suele llevar la delantera.

Los AirPods de Apple son los auriculares a batir por los Google Pixel Buds (Image credit: Maurizio Pesce)

No es que los AirPods de Apple sean los mejores auriculares inalámbricos del mercado, ni mucho menos, pero sí que es verdad que para aquellas personas fieles al ecosistema de Apple, que tengan un iPhone 13 o un iPad Air (2022), son fantásticos. Esto es debido a que los productos de Apple están diseñados para trabajar de forma impecable relacionándose entre sí (aunque sean unos antisociales con los demás). Por lo tanto, siempre que todo lo que tengas sea de Apple, te permiten disfrutar de una experiencia fluida, sin cortes y sin complicaciones.

Google trata de facilitar que el cambio entre diferentes dispositivos Android y Chrome sea igualmente fluido, pero algunos de sus periféricos carecen de la funcionalidad necesaria. Sin embargo, esto está cambiando poco a poco, y esta nueva función que habilita el cambio automático de la salida del audio es un buen ejemplo de ello.

Por suerte, Google no es tan... "acaparador" como Apple, y no mantiene este tipo de actualizaciones limitadas a su propio hardware: como hemos comentado antes, esta nueva función para el cambio automático del emparejamiento llegará a otros dispositivos Android de otras marcas, y eso es genial.

Ojalá los próximos Samsung Galaxy Buds 2 Pro, que se lanzarán como muy tarde la semana que vienen (el 10 de agosto), reciban esta actualización en un futuro (aunque no sea desde el día de su lanzamiento).