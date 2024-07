Samsung presenta los Galaxy Buds 3 y Buds 3 Pro, parecidos a los AirPods y con funciones de IA

Samsung quiere llevar la inteligencia artificial a tus oídos, al menos eso dicen sus recién anunciados auriculares inalámbricos Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro.

Presentados en el Samsung Galaxy Unpacked el 10 de julio de 2024, los dos nuevos juegos de auriculares Galaxy Buds incorporan un nuevo diseño con dos pares de auriculares que ahora cuentan con un tallo similar al de los AirPods que se utiliza para controlar físicamente el volumen de los auriculares mediante deslizamientos hacia arriba o hacia abajo. Además, la carcasa de los Galaxy Buds tiene una orientación más vertical que el rectángulo redondeado horizontal de los Galaxy Buds 2.

Los Galaxy Buds 3 estándar tienen un diseño "abierto", es decir, no tienen puntas que se introduzcan en el canal auditivo, mientras que los nuevos Galaxy Buds 3 Pro sí las tienen, lo que debería mejorar el bloqueo pasivo del ruido externo no deseado.

Empecemos por las especificaciones. Los Galaxy Buds 3 tienen altavoces con un controlador dinámico de 1 vía y 11mm, cuentan con 3 micrófonos, ofrecen audio Hi-Fi de 24 bits y calidad ultraalta cuando se usan con dispositivos Galaxy compatibles, y son compatibles con 360 Audio. Y la cancelación activa de ruido está presente y es correcta.

Los Galaxy Buds 3 Pro son prácticamente iguales, sólo que tienen un driver dinámico de 2 vías de 10,5 mm y un tweeter planar de 6,1 mm. Y el ANC tiene detección de sonido ambiente y la capacidad de detectar voces y dejar que se filtren las conversaciones sin que el usuario tenga que parar la música ni quitarse los auriculares de las orejas.

En cuanto a la duración de la batería, los Buds 3 tienen una capacidad de 48mAh, mientras que los Buds 3 Pro tienen una capacidad de 53mAh. Las fundas de ambos tienen una batería de 515mAh, pero cabe destacar que los auriculares Pro cuentan con "Blade Lights", unas tiras luminosas en las varillas que se encienden para indicar que el modo de emparejamiento de los auriculares está activo o para ayudar a encontrar los auriculares extraviados. Esta iluminación podría consumir un poco más de electricidad que los Bads 3 estándar, que no tienen luz.

De momento, los nuevos Galaxy Buds no tienen mucho que los diferencie de los mejores auriculares inalámbricos que se pueden comprar ahora mismo. Y después de haberlos visto en persona, no me ha impresionado su calidad de fabricación.

Un as en la manga de la IA

Sin embargo, la IA podría ser la salsa secreta de estos auriculares inalámbricos. La detección inteligente de audio no sólo ofrece una función de ecualizador adaptativo en los Buds 3 Pro, sino que también puede ajustar de forma inteligente el filtrado ANC en función del entorno. Por ejemplo, si pasas por delante de un lugar de trabajo con mucha maquinaria pesada, el ANC adaptativo se activará para mantener el ruido a raya, pero si suena una alarma, la tecnología inteligente dejará que el sonido de la alarma se filtre a través de la cancelación de ruido. Esto significa que puedes llevar los Buds 3 Pro sin preocuparte de que el ANC te impida oír una alerta importante.

Además, el modo de escucha de los nuevos Galaxy Buds 3 y 3 Pro incluye la función "Intérprete", que detecta automáticamente cuando se habla un idioma extranjero compatible y ofrece una traducción directa a tus oídos.

No he tenido ocasión de probarlo, pero podría ser una forma de romper las barreras lingüísticas sin el engorroso proceso de aprender otro idioma; la única advertencia es que el número de idiomas admitidos es limitado, así que no esperes poder visitar un restaurante en Gales y entender qué significa "mochyn tew".

Otro añadido inteligente es la función de llamada de banda superancha, que utiliza un modelo de inteligencia artificial para permitir a los Galaxy Buds 3 y 3 Pro restaurar la voz original de la persona que llama si el audio en tiempo real se ve afectado por el ruido de fondo, lo que, según Samsung, hará que las llamadas realizadas a través de los auriculares tengan una calidad similar a las realizadas directamente a través de un smartphone.

En conjunto, los nuevos Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro parecen notables mejoras con respecto a los anteriores Galaxy Buds, ya que ofrecen mejor audio y funciones más inteligentes. Ambos están disponibles en color plateado y blanco, y se pueden reservar hoy (10 de julio), con disponibilidad general el 24 de julio. Los Buds 3 cuestan 179€ y los Buds 3 Pro 249€.

Tendremos que probar los nuevos Galaxy Buds 3 para ver si las mejoras y funciones inteligentes de Samsung están a la altura. Pero estos nuevos auriculares inalámbricos parecen prometedores.