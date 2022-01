Google Pixel 6a: filtrados datos de su pantalla, carga y precios

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022.Specs-6.2" 120Hz OLED Straight Display-Tensor GS101 Chipset Same as 6/6Pro-6GB/8GB RAM-128GB Storage-4800mAh + 30W Charging-12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386) Ultra Wide Angle Rear Camera-8MP(IMX355) Selfie-Android 12-8.7mm ThickJanuary 23, 2022