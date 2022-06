God of War: Ragnarök se lanzará en noviembre

Un informe reciente indica que God of War: Ragnarök llegará a su ventana de lanzamiento en el 2022 y podría estar apuntando a una fecha de lanzamiento en noviembre.

El informe procede de Jason Schreier, de Bloomberg (opens in new tab), quien ha afirmado, según tres fuentes familiarizadas con el desarrollo del juego, que está en vías de conseguir un lanzamiento en noviembre. Dos de esas fuentes van más allá y afirman que el anuncio de la fecha de lanzamiento podría producirse a finales de junio.

Según Schreier, septiembre era el objetivo interno de Santa Monica Studio antes de que se cambiara a noviembre. Dado que el juego solo tiene una ventana de lanzamiento en el 2022, esto es más un retraso interno que no requiere un anuncio como el cambio anterior del juego del 2021 al 2022.

Como señala el propio Schreier, aunque noviembre es el objetivo "a partir de esta semana", cuando se trata de desarrollo de juegos y fechas internas nada es inamovible. Así que, aunque God of War: Raganarök esté apuntando a un lanzamiento en noviembre internamente ahora mismo, eso no es garantía de su fecha de lanzamiento final.

El lanzamiento de God of War: Ragnarök sigue estando previsto para el 2022. Cuando salga a la venta, se podrá jugar en PS4 y PS5 como exclusiva de PlayStation.

Especulaciones y posibilidades

Este informe llega en un momento en el que ha habido bastantes rumores y especulaciones en torno a la fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarök.

Hace poco, la cuenta de Twitter de PlayStation Game Size (opens in new tab) informó de que la fecha de lanzamiento de Ragnarök se había movido del 30 de septiembre al 31 de diciembre, lo que sugiere que la fecha de lanzamiento para el cuarto trimestre se sitúa entre octubre y diciembre del 2022. El mes de noviembre entraría sin duda en esa ventana.

Hubo rumores (según GamesRadar (opens in new tab)) de que el juego podría aparecer durante la emisión de la noche de apertura del Summer Game Fest el 9 de junio, pero resultaron ser incorrectos. El silencio que rodea al juego ha llevado a algunos a preguntarse si God of War: Ragnarök podría retrasarse hasta el 2023, y Gamereactor ha informado de que "varias fuentes europeas" ya lo han indicado.

Schreier se refirió a esto en un post en ResetEra (opens in new tab), escribiendo: "Es difícil probar definitivamente una negativa, pero alguien que lo sabe de primera mano me acaba de decir que no ha oído nada sobre un retraso al 2023, al igual que otra persona que podría saberlo de segunda mano".

Por ello, parece que ha llegado el momento de anunciar la fecha de lanzamiento y, según este informe de Bloomberg, parece que podríamos tenerla muy pronto.