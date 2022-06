The Last Of Us Part I para PS5 y PC sale a la luz por accidente

Aunque técnicamente se reveló en el Summer Game Fest, The Last Of Us Part I, un remake del clásico de PS3 para PS5 y PC, fue revelado accidentalmente por Sony una hora antes de que comenzara el evento.

Sony publicó por error The Last Of Us Part I en la web de la tienda, antes del Summer Game Fest, dando a Internet toda la oportunidad para hacerse con los detalles, las capturas de pantalla y el primer tráiler del largamente esperado remake.

Puedes ver el tráiler a continuación:

Aunque, obviamente, se parece mucho al The Last Of Us original, es interesante ver dónde el remake se luce realmente. "Se nos ocurrió un proceso en el que podíamos tomar la animación original que hicimos para las caras y reajustarla en estos nuevos rigs que tienen mucha más fidelidad", dice el director del juego original, Neil Druckmann.

El director de arte del juego original también ha estado al tanto de todo el proceso de la nueva versión, permitiendo que se ciñan lo más posible a la intención del equipo, al tiempo que hacen uso de las nuevas tecnologías y técnicas para que se sienta como un juego completamente moderno.

Aunque no solo se ha revisado el arte. La IA se ha rehecho, el juego funciona ahora a 60 fps y los controles se han mejorado. El juego también hace ahora uso del audio 3D de PS5, los hápticos y los gatillos adaptativos. Esta será la versión definitiva de The Last Of Us.

No tendremos que esperar mucho tiempo para jugarlo en PS5, la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part I es el 2 de septiembre del 2022.

(Image credit: Sony)

Hay tres versiones de The Last Of Us Part I entre las que elegir: la edición estándar, que costará 70€.

También está la edición Digital Deluxe, que costará 89,99€ y que incluye estos extras:

Aumento de la velocidad de creación

Habilidad de velocidad de curación aumentada

Mejora de la velocidad de recarga de la 9mm

Aumento de la capacidad del cargador del rifle

Modificador de la jugabilidad de las flechas explosivas

Filtro Dither Punk

Modo Speedrun

Seis skins de armas: Pistola de oro negro de 9 mm, Pistola de filigrana de plata de 9 mm, Escopeta táctica, Escopeta de roble tallada, Arco blanco ártico, Arco negro carbón

Y, por último, está la edición Firefly, cuyo precio está aún por confirmar pero que viene con:

Un estuche Steelbook

The Last of Us: American Dreams #1 - #4 (Reimpresión de cómics con nuevas portadas)

Desbloqueos tempranos en el juego

Esperemos que todas las exclusivas de PlayStation se rehagan con el mismo cariño.