El GTA 6 no estará en el Summer Game Fest 2022, pero se veía venir

Lo sentimos, amigos, el GTA 6 no hará su aparición en el Summer Game Fest, según ha confirmado el anfitrión Geoff Keighley.

Este golpe para las esperanzas de ver el GTA 6 en verano llega después de que Keighley publicara una imagen en Twitter (opens in new tab) en la que se mostraban algunos de los términos de búsqueda más populares de la plataforma de redes sociales en torno a "#SummerGameFest". Además de "#SummerGameFest", los otros dos términos más populares eran "#SummerGameFest leak" y "#SummerGameFest gta".

Es probable que los usuarios de Twitter utilicen el término "leak" (filtración) para buscar la gran cantidad de filtraciones que ya han aparecido antes del evento, como imágenes y vídeos de personajes no confirmados de Street Fighter 6 y rumores de que Kojima está trabajando en un nuevo juego de terror llamado Overdose. Pero el hashtag "gta" parece indicar que los fans de Grand Theft Auto están hambrientos de más detalles sobre la esperadísima secuela sobre crimen.

Desgraciadamente, para los ansiosos fans, Geoff Keighley confirmó en su tuit que no se revelará ningún tráiler de GTA 6 en la presentación del Summer Game Fest del 9 de junio.

Most popular Twitter search terms...Sorry we also aren't revealing a GTA6 trailer.Breaking hearts tonight, I know.#SummerGameFest pic.twitter.com/LA5LVsFfI1June 9, 2022

La noticia de que Grand Theft Auto 6 no aparecerá en el Summer Game Fest no es una sorpresa. Aunque los fans tengan ganas por conocer más detalles sobre el próximo Grand Theft Auto tras su anuncio oficial en febrero de este año, conviene moderar nuestras expectativas sobre cuándo sabremos más exactamente, y podríamos esperar algún tiempo.

Primero las malas noticias: es probable que no tengamos GTA 6 en nuestras manos hasta el 2024. Puede que Rockstar Games no haya confirmado una fecha o ventana de lanzamiento, pero como se informó en mayo del 2020, el informe de resultados financieros (opens in new tab) de la empresa matriz Take-Two Interactive de ese año muestra que la compañía espera gastar 89 millones de dólares en marketing entre abril del 2023 y finales de marzo del 2024, lo que supone un gran presupuesto. Como señala el informe, es más de la mitad de la inversión en marketing prevista para cualquier otro año fiscal de la próxima década, lo que indica que podríamos ver el lanzamiento de GTA 6 en ese periodo.

A principios de este año, cuando Take-Two Interactive detalló su planeada compra de la empresa de juegos para móviles Zynga, compartió una nota en la que afirmaba que "se espera que la empresa combinada ofrezca una tasa de crecimiento anual compuesta del 14% (...) durante el período de tres años que va desde los ejercicios fiscales de Take-Two del 2021 al 2024". Los analistas pensaron que eso podría indicar que Rockstar se está preparando para lanzar una IP importante.

Pero, como sabemos, lo único constante es el cambio, y muchas cosas pueden cambiar de aquí al 2024. El gran número de retrasos de juegos que hemos visto en el último año es una prueba de ello.

Por eso nos inclinamos más por la predicción del filtrador Tom Henderson (opens in new tab) sobre la fecha de lanzamiento en el 2024/2025 (que ha sido corroborada por Jason Schreier de Bloomberg). Pero, incluso así, podríamos ver retrasos más adelante. Básicamente, no tendremos el GTA 6 en nuestras manos hasta dentro de un tiempo.

Así que, basándonos en la ventana de lanzamiento prevista, ¿cuándo podríamos conocer más detalles? Bueno, si la fecha de lanzamiento es en el 2024, esperamos que Rockstar Games empiece a dar información el año que viene, pero no esperamos que una revelación tan importante como la de GTA 6 se interponga entre otros anuncios en el Summer Game Fest. No, aunque el anuncio de GTA 6 de Rockstar Games es de momento un espejismo, imaginamos que la desarrolladora organizará su propio evento de Grand Theft Auto 6 cuando esté listo.

Basándonos en anuncios anteriores, imaginamos que el desarrollador podría simplemente hacer un anuncio y luego lanzar un tráiler que rompa Internet.

En cualquier caso, no esperes noticias de GTA 6 a corto plazo y, desde luego, no las esperes en el Summer Game Fest.