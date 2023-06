Geralt de Rivia lucha contra fuego y elfos en el sangriento y brutal primer avance de The Witcher temporada 3

El trío principal de The Witcher se enzarzan en un sangriento combate en el primer clip de la tercera temporada.

El primer clip extendido de la tercera temporada de The Witcher se ha publicado en Internet, y parece que el trío de héroes favorito de todos tendrá su dosis de acción cuando regrese la exitosa serie.

Publicado durante el Tudum 2023, la última entrega del evento mundial para fans de Netflix, el vídeo de dos minutos de duración enfrenta a Geralt, Ciri y Yennefer contra Rience, el hombre de fuego, y otros elfos que han venido a secuestrar a Ciri para sus propios fines nefastos.

Como era de esperar, Geralt y Yennefer no entregarán a Ciri sin luchar. Y, después de todo ese entrenamiento en Kaer Morhen en la temporada 2 de The Witcher, Ciri no dejará simplemente que Rience y compañía la lleven de vuelta a Redania, ni a los elfos que la lleven a una de sus pocas fortalezas.

Echa un vistazo a las primeras imágenes cargadas de acción de la próxima temporada de The Witcher a continuación:

Los fans familiarizados con los libros de alta fantasía originales de Andrzek Sapkoswki reconocerán inmediatamente el lugar en el que Geralt, Ciri y Yennefer se enfrentan a sus enemigos.

Para los que no lo estén: es Shaerraward, un antiguo palacio élfico que ha caído en el abandono. Sin embargo, durante el apogeo del imperio de los elfos, fue gobernado por la familia de la infame elfa Aelirenn, que lideró la última (y fracasada) lucha de los elfos contra los invasores humanos en la década de 1060. Recuerda que los humanos llegaron a El Continente cuando se produjo la Conjunción de las Esferas, un cataclismo que afectó al multiverso y atrapó a humanos y monstruos en este reino (todo esto fue representado en la miniserie The Witcher: Blood Origin de Netflix que se estrenó en diciembre de 2022).

La segunda temporada de The Witcher, basada en la primera de las novelas de Sapkowski llamada 'La sangre de los elfos', no cubría la historia de Aelirenn (también conocida como las rosas de Aelirenn). La próxima temporada, por tanto, incluirá esa historia vital para revelar más sobre la herencia de Ciri, de la que los fans de la serie de Witcher que no han leído los libros necesitarán saber más en el futuro.

Sea como sea, los espectadores pueden esperar más peleas sangrientas y mágicas en la próxima entrega de The Witcher. Si todas están tan bien coreografiadas como las imágenes de arriba, nos espera un auténtico espectáculo cuando se estrene la primera parte de la tercera temporada en Netflix el 29 de junio. ¿Por qué solo la primera parte? Porque la tercera temporada de The Witcher se dividirá en dos partes, y la segunda tanda de episodios llegará un mes después, el 27 de julio.

Será mejor que aproveches al máximo sus ocho episodios, ya que esta es la última vez que veremos a Henry Cavill encarnar a Geralt de Rivia en esta serie de Netflix. Como informamos en octubre de 2022, Cavill no volverá para la cuarta temporada de The Witcher por razones aún no reveladas. Será sustituido por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre), y la showrunner Lauren Hissrich ya ha dicho que "entiende perfectamente" por qué los fans están preocupados por la inminente marcha de Cavill.

Si buscas más noticias sobre Tudum 2023, echa un vistazo a nuestro artículo sobre El problema de los 3 cuerpos, una nueva serie de ciencia ficción de los creadores de la adaptación televisiva de Juego de Tronos.