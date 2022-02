¿Está Deadpool en Doctor Strange 2? Ryan Reynolds habla de ello

Ryan Reynolds no ha descartado la posibilidad de que Deadpool haga un cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Tras el lanzamiento del póster oficial de Doctor Strange 2 el domingo 13 de febrero, algunos fans de Marvel afirmaron que se podía ver al querido antihéroe (gracias a Culture Crave por el zoom del póster) en la recién desvelada imagen.

La próxima película de Marvel explorará el multiverso de Marvel y traerá personajes de otros universos cinematográficos de los cómics de Marvel, incluido el Profesor X de Patrick Stewart del extinto universo X-Men de Fox. Basándose en estos tres puntos de interés relacionados, no es de extrañar que los fans de Marvel piensen que Deadpool aparecerá en algún momento.

En declaraciones a Variety (salta a los 5:00 en el vídeo del artículo), Reynolds bromeó al pricipio sobre las teorías de los fans sobre la aparición de Deadpool en Doctor Strange 2, antes de abrir la posibilidad de que el personaje favorito de los fans podría aparecer.

"Sí, supongo que no debo decir nada sobre eso", dijo Reynolds. "Pero en realidad no estoy en la película".

Tras unos segundos de incómodo silencio (y una sonrisa pícara por parte de Reynolds), Marc Malkin, de Variety, sugirió que el actor había insinuado realmente un cameo en Doctor Strange 2, antes de que Reynolds respondiera con humor: "Podría ser un narrador poco fiable, pero prometo que no estoy mintiendo. Somos buena gente. Hay un equipo de gente que te borrará la memoria en cuanto salgas".

Los fans de Marvel están divididos ante la respuesta de Reynolds

Ryan Reynolds is a bad liar just look at his face #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/baiVBMiZ00February 16, 2022 See more

Como era de esperar, la respuesta evasiva de Reynolds ha provocado que los fans de Marvel flipen, y muchos han dado su experta opinión sobre si Reynolds está diciendo la verdad o no.

La usuaria de Twitter mommas_baby123 escribió "Gracias a la rueda de prensa de No Way Home y a Andrew Garfield, no puedo creer ni una sola palabra de lo que dice Ryan Reynolds aquí", mientras que xLittleLlama afirma que por las respuestas de Reynolds, casi se confirma que está en Doctor Strange 2.

En Reddit, los fans están de acuerdo con estas opiniones. Algunos, como ChandlerDoesOkay, empezaron a referirse a él como "Andrew Reynolds" (una ingeniosa fusión de los nombres de Reynolds y Garfield), mientras que Odiin1731 dio a entender que esto es toda la confirmación que necesitamos sobre la aparición de Deadpool en la Fase 4 de la película de Marvel.

Otros, sin embargo, no están tan convencidos. El redditor Breakingerr cree que la respuesta de Reynolds es simplemente una parodia de las respuestas de Garfield de No Way Home. Por otro lado, los usuarios de Twitter TeamKiller86 e IIDrxpzy afirmaron con rotundidad que los fans se van a llevar una decepción cuando se estrene la película.

¿Y qué pensamos nosotros? Basándonos en la incesante especulación que rodea a las apariciones en el cameo de No Way Home, y dada la afición de Reynolds a bromear e insinuar cosas en entrevistas anteriores, en principio queremos creer que Deadpool aparecerá en Doctor Strange 2.

Sabemos que una tercera película de Deadpool está en camino y que formará parte del UCM. ¿Qué mejor manera de introducir al antihéroe que rompe la cuarta dimensión en la familia de Marvel Studios que con un cameo en una película centrada en el multiverso? O, si Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya está repleta de suficientes personajes, hacer que Deadpool aparezca en una de sus escenas post-créditos que establezca la próxima película de superhéroes de Deadpool.

Independientemente de si Reynolds miente o no, no tenemos que esperar mucho más para saberlo con seguridad. Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a los cines el 6 de mayo.