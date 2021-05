Te contamos por qué no apareció Doctor Strange finalmente en Bruja Escarlata y Visión

Bruja Escarlata y Visión, la serie de Disney Plus, finalizó hace dos meses, pero eso no impide que nueva información relacionada salga a la luz.

La primera serie de Marvel Studios fue todo un éxito, y debe gran parte de su popularidad a sus fans y a la especulación que creció alrededor de la serie. Uno de los rumores más extendidos fue si Doctor Strange iba a hacer un cameo en algún capítulo, pero finalmente esto no sucedió. Al parecer, esos rumores estaban equivocados... ¿o tal vez no?

Según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, el hechicero supremo, interpretado por Benedict Cumberbatch, sí iba a aparecer de alguna manera en la serie, entonces... ¿por qué al final no lo vimos?

En una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone sobre Bruja Escarlata y Visión, Feige reveló que la aparición de Doctor Strange en la serie finalmente no tuvo lugar para no modificar el hilo de la historia que Marvel pretendía contar en la serie, que se centraba en Wanda.

"Algunas personas podrían decir, 'Oh, hubiera sido genial ver al Dr. Strange'", explicó Feige. "Pero le habría quitado peso a Wanda, que es lo que no queríamos hacer. No queríamos que el final de la serie se adaptara para pasar a la próxima película; en plan Doctor Strange diciendo: 'Déjame mostrarte cómo funciona el poder'".

Feige también reveló que las propagandas surrealistas de Bruja Escarlata y Visión también estaban vinculadas al cameo de Stephen Strange, con su alter-ego de superhéroe tratando de comunicarse con Wanda a través de esas secuencias extrañas y, a veces, paranoicas.

¿Qué significa esto para la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

Si Doctor Strange iba a salir en Bruja Escarlata y Visión, ¿cómo influye la falta de dicho cameo en la próxima película de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura?

Pues bien, en la misma entrevista con Rolling Stone de la que estamos hablando, Feige dijo que de hecho, el guion de la secuela tuvo que ser modificado a causa de esto. No es algo que nos sorprenda, pero resulta curioso saber que las primeras imágenes de la película tuvieron que adaptarse a esta decisión de Marvel.

Esto nos inspira para especular un poco: creemos que la próxima película de Doctor Strange podría empezar con el protagonista enterándose de los eventos sucedidos en Westview y tratando de localizar a Wanda. Es probable que el Hechicero Supremo quiera hacer justicia porque los residentes de la ciudad hayan sido atrapados durante semanas.

Si este es el caso, eso podría relacionarse con la sinopsis de Doctor Strange 2, que revela que Strange desata un "mal indecible" cuando un "viejo amigo convertido en enemigo" detiene su investigación sobre la gema del tiempo. Es más probable que ese "viejo amigo" sea Mordo (Strange y Wanda realmente no se encuentran Los Vengadores), pero aun así Wanda podría desempeñar algún papel en los procedimientos.

Claro que la sinopsis podría haber variado desde que la anunciaron en diciembre de 2020.

¿Por qué decimos eso? Sabemos que el escritor principal de Loki, Michael Waldron, dio unos toques al guion de Doctor Strange 2. Según los informes, fue incorporado para vincular los eventos de Loki con la trama de Doctor Strange 2, para conseguir más coherencia entre las películas de Marvel y la serie de Disney Plus. Si Waldron ha alterado significativamente la trama inicial de Doctor Strange 2, es posible que la sinopsis inicial también haya cambiado a estas alturas.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenará a nivel mundial el 25 de marzo de 2022.