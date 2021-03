Doctor Strange 2: Cómo el director Sam Raimi está subiendo el nivel de la secuela

Benedict Cumberbatch, el actor que protagoniza Doctor Strange in the Multiverse of Madness (traducido al español sería "en el multiverso de la locura"), ha elogiado la visión que tiene el director Sam Raimi para la próxima película de UCM.

Cumberbatch, que retoma su papel como Hechicero Supremo en la película, hizo algunas declaraciones a Collider y elogió al director por su ética de trabajo y sus métodos de colaboración. Describió a Raimi como una "fuerza increíble", y comentó cómo el carácter y el estilo del director de la icónica película Posesión infernal y de Spider-Man, ha hecho que el proceso de grabación y realización de Doctor Strange 2 sea fluido y prácticamente sin interrupciones.

"Sam es increíble", dijo Cumberbatch. "Viene con la experiencia de un icono. Pero es tan humilde, es tan amable, está tan agradecido... realmente quieres servirle. Y chico, cuando está feliz, sabes que has hecho algo bien. Es realmente bueno para dirigirte y lograr lo que quiere. Este ha sido un proceso muy, muy colaborativo".

Dado el secretismo que rodea a las películas de Marvel, Cumberbatch no pudo dar más detalles importantes sobre la película. Sin embargo, el actor de Sherlock dio pistas acerca del desarrollo de esta secuela y de cómo de creativo era el proceso contando con Raimi en el proyecto.

"Nuestras historias de origen, supongo, y obviamente las bestias que eran las películas de Los Vengadores de la que formábamos parte, fueron emocionantes, pero simplemente se intenta estar a la altura", agregó. "Haces lo mejor con lo que ya te han dado. La segunda vez, hay un poco más de 'entonces, ¿qué queremos hacer y cómo podemos desarrollar esto?', por lo que el proceso se siente muy creativo. Y a veces también da algo de miedo".

Doctor Strange 2 se puede beneficiar de las raíces de cine de terror de Sam Raimi

Siendo la mente pensadora tras la franquicia icónica del cine de terror Posesión infernal (título original en inglés Evil Dead), Raimi no es ajeno al género de terror. Y como tal, parece perfecto para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness (en el multiverso de la locura). El título de la película hace referencia a la introducción del Multiverso Cinematográfico de Marvel, y la percepción del horror y el aura sobrenatural de Raimi combinarán muy bien con la exploración de nuevas realidades alternativas y dimensiones paralelas.

Doctor Strange, no el personaje, sino la película, tuvo algunos momentos ligeramente espeluznantes y en los que daba la sensación de estar viendo alucinaciones, pero sin duda alguna, podría haberse beneficiado de llevar esos momentos algo más allá. Por lo que la experiencia de Raimi en este campo será una ventaja para las secuencias más sobrenaturales de la película.

Wanda Maximoff, que ha asumido ahora su papel como Bruja Escarlata, también aparecerá en Doctor Strange 2. La última vez que la vimos, en la escena post-créditos del final de la serie Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), estaba trasteando el Darkhold, un antiguo tomo de hechizos que tiene un poder inmenso. Dados los orígenes ocultos de Darkhold y la capacidad de Wanda para moldear la realidad a su voluntad, Raimi podría utilizar a Wanda para proporcionar muchos momentos aterradores y escenas de miedo en la secuela.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estaba programada para ser estrenada en mayo de 2021, pero la pandemia de Covid-19 paró la producción el año pasado, y no empezó a grabarse hasta noviembre de 2020. Por lo que finalmente se estrenará en marzo de 2022, si todo va como está previsto.