El Samsung Galaxy S23 FE podría aterrizar este año en lugar de otro esperado teléfono

Empezaba a parecer que la serie FE de Samsung no recibiría más entregas. Después de todo, no ha habido Samsung Galaxy S22 FE, y el Samsung Galaxy S21 FE no se vendió tanto como esperaban en la compañía. Pero parece que Samsung podría no haber terminado con la serie de teléfonos después de todo, y no sólo eso, la compañía podría haber descubierto la manera de hacerlos viables de nuevo.

Según la publicación surcoreana Hankooki (opens in new tab) (según SamMobile (opens in new tab)), Samsung planea lanzar un Samsung Galaxy S23 FE en agosto o septiembre de este año.

La web no tiene detalles sobre las especificaciones del Samsung Galaxy S23 FE, pero añade que aparentemente no habrá un Samsung Galaxy A74, que habría sido el sucesor de este año del Galaxy A73.

Parece que estas dos cosas están relacionadas, ya que tanto la serie FE como la serie A7 son teléfonos de gama media alta, por lo que al lanzar nuevos modelos en ambas, Samsung corre el riesgo de canibalizar sus propias ventas. Así, si no hay Galaxy A74, el Samsung Galaxy S23 FE tendrá más compradores potenciales.

Podría decirse que la serie Galaxy S de Samsung es más reconocible y conocida que su serie A, por lo que centrarse en un teléfono con la marca Galaxy S tiene sentido.

El mismo sitio también afirma que no habrá un Samsung Galaxy S22 FE, que en este momento no es demasiado sorprendente, dado que la serie Samsung Galaxy S23 ya se ha lanzado, pero hubo una filtración en enero que sugería que el S22 FE todavía aterrizaría en abril o más tarde, por lo que no lo habíamos descartado por completo.

Por supuesto, to por ahora, sobre todo porque todavía no hay ninguna prueba real de la existencia del Samsung Galaxy S23 FE más allá de esta filtración.

Samsung Galaxy S21 FE (Image credit: Future)

Samsung podría haber acertado por fin

Además de enfrentarse a la competencia de la serie Galaxy A, los teléfonos FE de Samsung también se enfrentan a la competencia de la línea principal Galaxy S, y el calendario de lanzamiento no ha ayudado precisamente.

El Samsung Galaxy S21 FE no llegó hasta enero del 2022, justo un mes antes del lanzamiento de los principales modelos Samsung Galaxy S22. Así que casi de inmediato se sintió anticuado, y aunque era mucho más barato, no era necesariamente más barato que el Samsung Galaxy S21 estándar, que había estado fuera durante un año en ese momento y visto numerosas caídas de precios. Esto hizo del S21 FE un teléfono difícil de vender y con una posición extraña.

El Samsung Galaxy S20 FE se enfrentó a problemas similares, pero en mucha menor medida, ya que se lanzó en septiembre del 2020, unos siete meses después del Samsung Galaxy S20 y aproximadamente cuatro meses antes del lanzamiento del Samsung Galaxy S21.

A este FE le fue mucho mejor, y el hecho de que se lanzara más cerca del resto de la línea S20 y más lejos de la serie S21 de lo que lo hizo el S21 FE con sus hermanos es probablemente un factor importante en eso.

Si el informe anterior es correcto, entonces Samsung está volviendo más o menos a ese calendario, e incluso puede lanzar el Galaxy S23 FE un mes antes, en agosto. Por lo tanto, si la empresa acierta con el precio y las especificaciones, además de no haber ningún competidor del A7, este podría ser el FE más exitoso hasta la fecha y, posiblemente, uno de los mejores teléfonos de Samsung.