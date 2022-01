El Samsung Galaxy S22 podría decepcionarte dependiendo de dónde vivas

Gracias a las filtraciones, poco nos queda por saber sobre la gama Samsung Galaxy S22. Pero hay una cosa que sigue siendo un misterio: ¿llevarán los móviles el mismo chip independientemente de en qué país se compren? Tradicionalmente, Samsung equipa sus buques insignia con chips Snapdragon en EEUU, mientras que en Europa y muchos otros lugares usa su propio chip Exynos.

Pero este año, se había hablado mucho de que esto cambiará, y que los nuevos Galaxy S22 podrían contar con Snapdragon en todo el mundo. Ahora, la última información que ha visto la luz echa por tierra esta teoría.

GalaxyClub ha encontrado distintos listados de venta para los Samsung Galaxy S22 en distintos vendedores europeos, y aunque no incluyen muchos detalles, en todos ellos se menciona el nuevo chip Exynos 2200, o tienen un número de referencia que normalmente se usaría para una configuración con Exynos.

Si bien es posible que los vendedores en realidad no tengan clara esta especificación, y hayan puesto eso suponiendo que va a ser así, lo más seguro es que esto sugiera que en Europa la gama Samsung Galaxy S22 se comercialice con el chips Exynos 2200, en vez de con el Snapdragon 8 Gen 1, y esto es algo que podría decepcionar a más de uno.

Cambiando de tema, el portal MySmartPrice se ha hecho con unos renders del Samsung Galaxy S22+, y los ha obtenido del reputado filtrador Ishan Agarwal.

Imagen 1 de 2 (Image credit: MySmartPrice / Ishan Agarwal) Imagen 2 de 2 (Image credit: MySmartPrice / Ishan Agarwal)

En estos renders se puede ver el Galaxy S22+ en los cuatro colores en los que supuestamente estará disponible el dispositivo, es decir, blanco, negro, verde y oro rosa. Estos tonos ya se han reiterado muchas veces en las filtraciones, incluso habíamos visto ya otras imágenes, por lo que esto no supone ninguna novedad. Pero lo cierto es que es una prueba más de que realmente estos son los colores que ha elegido Samsung para el teléfono.

Parece ser el Samsung Galaxy S22 estándar contará con los mismos colores. Por otro lado, también ha habido rumores de que ambos móviles también se venderán en azul, beige y gris, mientras que en el S22+ podría haber una opción adicional morada. Pero lo más seguro es que estos últimos tonos solo estén disponibles en algunos países o que sean exclusivos de la web de Samsung.

Respecto al Samsung Galaxy S22 Ultra, se rumorea que los colores serán negro, blanco, rojo oscuro y verde.

Si quieres conocer más en profundidad los colores de la gama Galaxy S22, puedes consultar toda la información disponible en este artículo.

Análisis: un chip distinto según el país hará felices a unos y decepcionará a otros

Si Samsung finalmente equipa distintos chips en sus próximos móviles según el país, es inevitable que los Galaxy S22 sean mejores en unos lugares que en otros, porque al fin y al cabo, si los chips son distintos, es imposible que ofrezcan un rendimiento idéntico.

Si bien, como hemos dicho antes esto es algo típico de Samsung, no es algo que sea del agrado de los compradores. Por un lado, cuando leas un análisis del móvil para decidir si comprártelo o no, es posible que la experiencia descrita no refleje la que tendrías tú si el modelo usado para el análisis cuenta con el otro chip.

Por otro lado, esto también significa que los que tengan que comprar la versión inferior se sientan estafados, ya que están pagando lo mismo por un móvil que no rinde igual. Y bueno... no vamos a entrar en el tema de que para colmo, en EEUU los Samsung Galaxy cuestan menos que en muchos otros países, y encima llevarían el chip superior.

Y decimos el chip superior refiriéndonos al Snapdragon 8 Gen 1, ya que de momento siempre ha quedado demostrado que los Snapdragon de Qualcomm superan a los Exynos de Samsung.

Pero ¿quién sabe? Tal vez todo cambie este año, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Exynos 2200 acaba de ser presentado, y cuenta con una GPU AMD que permite el trazado de rayos.