El nuevo modo Acción del iPhone 14 está bien, pero no puede igualar a la GoPro Hero 11 Black

GoPro está acostumbrada a competir con empresas como DJI e Insta360 en una dura batalla por convertirse en el rey de las cámaras de acción, pero este año hay un nuevo jugador inesperado: Apple.

El 14 de septiembre fue el gran lanzamiento de la nueva GoPro Hero 11 Black (opens in new tab), que es la sucesora directa de la que es, para nosotros, la mejor cámara de acción que se puede comprar (la GoPro Hero 10 Black (opens in new tab)). Pero justo una semana antes, Apple lanzó sus nuevos iPhone 14 (opens in new tab) y iPhone 14 Pro (opens in new tab), lanzando un guiño a GoPro, ya que los nuevos móviles llegan con una nueva e interesante función de vídeo llamada modo Acción.

Esta función es la versión de Apple de la tecnología HyperSmooth de GoPro, una potente forma de estabilización de vídeo digital que funciona recortando la vista gran angular de la cámara y dejando los bordes exteriores del encuadre libres para corregir las sacudidas y las vibraciones.

Esto crea un efecto estabilizador sin necesidad de accesorios adicionales, siendo HyperSmooth un elemento básico de las cámaras de acción de GoPro desde su debut en la GoPro Hero 7 Black allá por 2018.

Entonces, ¿significa esto que Apple ha conseguido entrar en el lucrativo mercado de las cámaras de acción? A Tim Cook y compañía ciertamente les gustaría pensar que sí, pero la realidad es un poco diferente. Aunque el modo Acción del iPhone 14 nos ha parecido ciertamente impresionante en nuestras primeras pruebas, viene con más limitaciones que los efectos de estabilización que ofrece la Hero 11 Black. Y además, la cámara de GoPro obviamente es más duradera, a un nivel que los smartphones de Apple no pueden igualar.

El horizonte es la clave

¿Por qué el modo Acción de Apple está más limitado que el HyperSmooth de GoPro? Para empezar, el modo Acción utiliza principalmente la lente ultra angular del iPhone 14 Pro (13mm), que tiene un sensor relativamente pequeño de 1/2,55 pulgadas y una lente con apertura f/2,2 (el iPhone 14 estándar tiene un sensor aún más pequeño y una lente f/2,4 más lenta). Ambas configuraciones significan que se necesita mucha luz para que el modo Acción funcione eficazmente, y es probable que tenga problemas (o que ni siquiera funcione) en entornos más oscuros o poco iluminados.

Por otro lado, la GoPro Hero 11 Black cuenta con un sensor más grande de 1/1,9 pulgadas que hace que su función HyperSmooth pueda funcionar con una luz moderadamente baja. Sigue sin ser perfecta en estas situaciones, pero sin dudas es mucho más versátil que el iPhone, y es algo que agradecerás cuando salgas a la montaña, estés en el agua o estés en cualquier otro lugar en el que te guste subir la adrenalina.

Este sensor de 1/1,9 pulgadas, y en particular su relación de aspecto de 8:7, también dan a la Hero 11 Black más espacio para trucos de estabilización, como la impresionante función "Bloqueo del horizonte" de 360 grados.

La GoPro Hero 10 Black (opens in new tab) ya cuenta con la fantástica tecnología de "Alineación con el horizonte" que ayuda a corregir las grabaciones sesgadas, pero está limitado a 45 grados. En cambio, la GoPro Hero 11 Black lleva esto a un nuevo nivel, ya que es capaz de nivelar la grabación incluso cuando la cámara se gira 360 grados.

Esto funciona con todas las resoluciones y velocidades de fotogramas (excepto para 5,3K/60p, 4K/120p, 2,7K/240p o 1080/240p, donde la cámara hará uso de la Alineación con el horizonte estándar para ángulos de hasta 27 grados), y en nuestra breve experiencia probando la Hero 11 Black, quedamos muy impresionados por la eficacia del Bloqueo del horizonte.

El modo Acción de Apple no ofrece el mismo grado de libertad para mover la cámara del iPhone hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha sin perder una orientación estable. Es cierto que la mayoría de los usuarios no van a lanzar sus dispositivos en un giro que altere el horizonte (y además el modo Acción tiene cierta corrección de balanceo), pero la inclusión del Bloqueo del horizonte en la Hero 11 Black marca otra pequeña victoria sobre el iPhone como cámara de acción.

Durabilidad y el control de la estabilización

Lo mismo se aplica a la cantidad de control que puedes ejercer sobre el nivel de estabilización de la GoPro. La Hero 11 Black ofrece varios grados de HyperSmooth (estándar, Boost y AutoBoost) que te permiten adaptar la estabilización a actividades específicas.

Por ejemplo, no siempre querrás un efecto flotante y súper fluido para cosas como el ciclismo de montaña, donde un poco de temblor puede crear un aspecto más realista. La Hero 11 Black, a diferencia del modo Acción de Apple, permite un recorte más relajado, y estos diferentes puntos fuertes de HyperSmooth están disponibles en casi cualquier resolución, velocidad de fotogramas o lente digital.

Ahora mismo, la estabilización de GoPro también supera a su rival de Apple en cuanto a opciones de resolución. La Hero 11 Black ofrece estabilización para grabaciones de hasta 5,3K/60p, frente a los 2,8K del iPhone. Además, GoPro pone a tu disposición efectos adicionales, como TimeWarp, que combina secuencias time-lapse con HyperSmooth para que puedas hacer vídeos time-lapse superestabilizados mientras te mueves por una escena.

Por supuesto, la durabilidad de la GoPro también es un factor importante. Apple refuerza cada año la integridad estructural de sus iPhones, pero es imposible que alguien se lleve un iPhone 14 Pro, que cuesta mucho dinero, a la montaña o al agua, sin algún tipo de protección adicional.

El Hero 11 Black, sin embargo, está lista para enfrentarse a lo que sea conforme la sacas de su envoltorio. Su carcasa es prácticamente indestructible (pusimos a prueba la cubierta del objetivo, resistente a los arañazos, durante un incidente en bicicleta por la montaña, y la cámara permaneció completamente intacta) y su montura incorporada hace que sujetarla a elementos de acción como manillares y tablas de surf sea facilísimo.

GoPro vs modo Acción del iPhone 14: Conclusión

Que quede claro: no estamos desprestigiando el modo Acción de Apple. Nos alegramos de que esta función se anunciara en el evento de lanzamiento de la compañía en septiembre, y hasta ahora ha demostrado ser un método eficaz (aunque no al nivel de la GoPro) de estabilización casual en nuestras primeras pruebas.

También esperamos que el modo Acción sea mucho más potente en los próximos años: el Modo Cine del iPhone, por ejemplo, se ha actualizado recientemente a la resolución 4K, después de haber estado limitado a 1080p desde el lanzamiento.

Pero la primera gran incursión de Apple en los vídeos de acción sigue siendo, por ahora, una función diseñada principalmente para mejorar las imágenes capturadas mientras se camina o se corre. El modo Acción no es, como algunos han sugerido, "el que acabará con la GoPro", al menos no para aquellos que practican actividades deportivas más aventureras (léase: la mayoría de las actividades al aire libre).

La Hero 11 Black ofrece una mejor calidad de vídeo, un control más concreto sobre la estabilización y una serie de útiles efectos como el Bloqueo del horizonte y TimeWarp, además de las obvias ventajas de durabilidad que le otorga su robusto diseño.

Sin embargo, el nuevo modo de Apple podría reducir el atractivo de la Hero 11 Black para los vloggers, lo que podría afectar a la popularidad de la versión Hero 11 Black Edición para creadores de GoPro y de otras cámaras para vlogging como la Sony ZV-1. Entre un modo Cine mejorado y el modo Acción, la gama iPhone 14 podría hacerse un hueco entre las mejores cámaras para vlogging, pero no entre las de acción.

Pronto realizaremos una comparación más exhaustiva entre la GoPro Hero 11 Black y el modo Acción del iPhone 14, así que permanece atento a TechRadar para conocer nuestro veredicto final.