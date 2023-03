El iPhone 14 podría tener hoy un nuevo color

El iPhone 14 (opens in new tab) ya está disponible en cinco colores diferentes, pero posiblente pronto habrá una sexta opción entre la que elegir.

Mark Gurman (un reputado filtrador y periodista de Bloomberg) ha afirmado (según MacRumors) que "un nuevo color de iPhone 14 es realmente inminente". Gurman tiene un excelente historial, así que nos inclinamos a creerle, y aunque no especificó cuál sería este nuevo tono de iPhone, podemos hacer nuestra propia conjetura.

No es la primera vez que oímos hablar de un nuevo color para el iPhone 14. Hace sólo unos días, otra fuente sugirió que el iPhone 14 pronto estaría disponible en un tono amarillo.

Aunque esta última fuente no tiene el historial de Gurman, MacRumors afirma haber oído de más fuentes que Apple tiene prevista una reunión informativa sobre productos para esta semana. Así pues, podemos estar casi seguros de que Apple tiene un anuncio inminente que hacer, y probablemente tenga que ver con un nuevo color para el iPhone 14, siendo el amarillo la opción más probable.

También hay forma de esto por parte de Apple, como un tono verde fue lanzado para el iPhone 13 este tiempo el año pasado, y un color púrpura para el iPhone 12 el año anterior.

Esperemos que el iPhone 14 de este año sea amarillo de verdad, sin complejos, porque a excepción del rojo, todos los tonos actuales son bastante pálidos y discretos, así que estarían bien más colores vistosos. Por supuesto, el amarillo también podría ser pálido, pero es probable que sea más llamativo que el blanco y el negro.

Ah, y si el iPhone 14 va a tener un nuevo color, entonces el mismo color es casi seguro que llegará al iPhone 14 Plus, así, ya que los dos teléfonos están actualmente disponibles en una selección idéntica de tonos. Lo que no está tan claro es si el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max también estarán disponibles en un nuevo color. Si es así, podría ser un tono ligeramente diferente.

¿Cuándo dices que se lanza este nuevo color?

Es imposible saber, con exactitud, qué día hará este anuncio Apple, aunque sí sabemos que ocurrirá en algún momento de esta semana. Es decir, en cualquier momento desde ya.

Hay que recordar también que Apple tiende a anunciar cosas los martes o los miércoles. De hecho, el color verde del año pasado se presentó un martes, al igual que el morado el año anterior, por lo que el martes es nuestra mejor opción.

En el momento de escribir estas líneas es martes, así que la llegada del nuevo tono del iPhone 14 podría estar al caer, y es de esperar que añada un poco de vida a la selección actual de colores del iPhone 14.