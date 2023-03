El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus podrían estar disponibles pronto en color amarillo

Parece que el iPhone 14 (opens in new tab) y el iPhone 14 Plus (opens in new tab) estarán disponibles muy pronto en un nuevo color amarillo, aumentando así las opciones de color actuales (opens in new tab), que son azul, púrpura, Medianoche (negro), Blanco Estrella (crema) y rojo. Apple espera así impulsar las ventas de los dos modelos menos caros de la gama iPhone 14.

Así lo asegura una fuente de la red social china Weibo (opens in new tab), tal y como han compartido Mac Otakara (opens in new tab) y MacRumors (opens in new tab). Mientras que el filtrador original no es muy conocido, MacRumors sí que tiene un gran historial de dar información verídica, y dice que ha oído que Apple está planeando una reunión informativa sobre el producto la semana que viene.

Aunque no podemos estar seguros de ningún rumor o filtración hasta que se confirme, Apple suele añadir nuevos colores al iPhone en esta época del año: verde para el iPhone 13 el año pasado y morado para el iPhone 12 el año anterior.

El amarillo podría ser el sexto color del iPhone 14 (Image credit: Apple)

Tratando de impulsar las ventas

Como en el pasado, el objetivo es impulsar las ventas del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Estamos a medio camino del lanzamiento de otro iPhone, el iPhone 15 (opens in new tab), así que es el momento oportuno para intentar despertar el interés por los terminales actuales.

Esto es especialmente importante para el iPhone 14 Plus. Aunque se lanzó para sustituir al iPhone 13 mini (opens in new tab), que se vendía menos de lo que esperaba la compañía, parece ser que tampoco hay mucha gente que esté comprando este nuevo modelo.

No es de extrañar, teniendo en cuenta que tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus equipan el mismo chip A15 Bionic del año pasado. Incluso la propia Apple parece preferir el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

Más colores, por favor

Quizá resulte un poco sorprendente la diferencia en ventas que puede suponer lanzar un mismo móvil en un nuevo color; al fin y al cabo, todos los componentes internos siguen siendo los mismos. El iPhone 14 en amarillo seguirá funcionando igual de rápido y haciendo fotos y vídeos de la misma calidad.

O tal vez no sea sorprendente: la estética de los dispositivos es importante y, al menos para algunas personas, el aspecto y el tacto de un teléfono es una consideración importante a la hora de sopesar comprarlo. Este tono amarillo sin dudas hará que el iPhone parezca un poco más distintivo.

No nos convence del todo la idea del amarillo como color de un móvil, pero siendo positivos tiene connotaciones con el sol y... eh... ¿minifiguras de Lego? ¿O los Simpson?

De lo que estamos seguros es de que el equipo de diseño de Apple elegirá un tono amarillo agradable a la vista. Más opciones de color siempre son buenas para los consumidores, y deberíamos tener noticias del nuevo iPhone 14 en los próximos días.