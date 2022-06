El Google Pixel 7 Pro podría venir con una mejora clave en su pantalla respecto al Pixel 6 Pro

Sabemos que el Google Pixel 7 (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro existen y que están en camino para ser lanzados más adelante este año, pero aunque la compañía nos avanzó un par de cosas sobre ellos, lo cierto es que todavía no conocemos muchos detalles sobre los próximos móviles. Ahora, una filtración nos ha revelado algunas cosas más.

Tal vez recuerdes que en una filtración anterior, (opens in new tab) se afirmó que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro contarán con las mismas pantallas, fabricadas por Samsung, que sus predecesores, pero el último análisis de cierto código de Android sugiere que tal vez eso no sea cierto del todo.

Tal y como ha señalado Mishaal Rahman (opens in new tab) (a través de SamMobile (opens in new tab)), es posible que el Pixel 7 Pro venga con una pantalla de Samsung un poco distinta: una con la misma resolución de 3120 x 1440, pero con un nivel de brillo máximo más alto.

Más brillo

Si estamos interpretando correctamente el código de Android, que se está actualizando de cara al lanzamiento de los móviles de la gama Pixel 7, parece que el Pixel 7 Pro podrá alcanzar los 600 nits de brillo en modo manual (frente a un máximo de 500 nits en el Google Pixel 6 Pro (opens in new tab)).

En el modo de brillo alto, estaríamos ante un máximo de 1.000 nits de brillo para el Pixel 7 Pro, superando los 800 nits a los que llega el Pixel 6 Pro. El móvil insignia de 2021 de Google tenía una pantalla brillante, pero la versión de 2022 parece que podría superarla.

Todavía hay una larga lista de detalles que Google no ha revelado sobre los Pixel 7, incluyendo la fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, si nos basamos en años anteriores, los nuevos móviles podrían ponerse a la venta alrededor de octubre en algunos países (ya sabéis que a España suelen llegar más tarde, ya veremos qué pasa este año).

Aprovechando el auge de los Pixel

El Pixel 6 y el Pixel 6 Pro supusieron en cierta manera un punto de inflexión para Google: por primera vez con la serie Pixel, la compañía parecía realmente seria a la hora de competir con Apple y Samsung en el mercado de móviles premium, y tenía unos teléfonos capaces de hacerlo.

Ahora, Google tendrá que aprovechar el subidón conseguido con los Pixel (no olvidemos al Google Pixel 6a, (opens in new tab) que sale a la venta este verano), y asegurarse de que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro estén entre los mejores teléfonos de 2022.

Sabemos que el iPhone 14 (opens in new tab)se lanzará en unos meses, tal vez en septiembre, y el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) llegará a principios de 2023, por lo que los Pixel tendrán mucha competencia y tendrán que tratar de estar a la altura.

Los Pixel 7 necesitan ser más de lo mismo, pero mejorado: un chip potente, cámaras excelentes, una calidad de construcción de primera y una experiencia software que nos muestre la mejor cara de Android (los móviles ejecutarán Android 13 (opens in new tab) de fábrica). Además, si Google se apaña para lanzar los teléfonos a un precio todavía más competitivo, entonces mejor que mejor.