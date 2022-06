Si está pensando en comprarte el Google Pixel 6, no lo hagas ahora mismo: es el peor momento para hacerlo

Si estás leyendo esto probablemente sea porque estás pensando en comprarte el Google Pixel 6 (opens in new tab), y si es así, hay un par de cosas que deberías tener en cuenta. Que quede claro, el Pixel 6 es un móvil fantástico, pero es que ahora mismo es el peor momento para comprártelo.

Verás, si bien el Pixel 6 es el buque insignia actual de Google, no lo seguirá siendo por mucho tiempo más, ya que el PIxel 7 (opens in new tab) está en camino, y además, el Google Pixel 6a (opens in new tab) está a punto de salir a la venta y es un buena alternativa al Pixel 6 que te costará bastante menos dinero.

El Google Pixel 6a ya fue anunciado, y en España de momento sabemos que "estará disponible este verano" (opens in new tab), aunque todavía no han concretado la fecha exacta. Lo único que sabemos es que en algunos países ya se sabe que saldrá a la venta finales de julio.

(Image credit: Google)

El precio oficial del Google Pixel 6a en España es de 459€, por lo que te costará unos 190€ menos que el Pixel 6, que parte de 649€ en nuestro país (opens in new tab).

Lo mejor de todo es que el Pixel 6a cuenta con la misma resolución de pantalla, el mismo chip, la misma cámara ultra gran angula y con el mismo diseño.

Por todo lo anterior, tal vez quieras replantearte comprar el Pixel 6, y en vez de eso, esperar un poco para comprarte el Pixel 6a. Por supuesto, el Pixel 6 es mejor en algunos aspectos, y según tus necesidades un móvil será mejor para ti que otro. Por ejemplo, la cámara principal del Pixel 6a no es tan buena como la del Pixel 6. Además, tiene menos RAM y una pantalla más pequeña con una tasa de refresco inferior (60Hz frente a los 90Hz del Pixel 6).

Pero hay más. Incluso aunque consideres que el Pixel 6a no está hecho para ti, hay otra cosa que debes tener en cuenta... ¿no crees que es mejor que te esperes a que salga el Pixel 6a por si acaso el Pixel 6 baja de precio? Si bien es posible que Google no baje el precio en su tienda oficial (opens in new tab), básicamente para no "robarle" ventas al Pixel 6a, sí que es bastante probable que puedas encontrar el Pixel 6 rebajado en otras tiendas y vendedores, como Amazon (opens in new tab).

Y no nos olvidemos del Pixel 7

(Image credit: Future)

Y ahora, vayamos más allá. ¿Y si te esperas más todavía? No hay que olvidar que el Google Pixel 7 (opens in new tab) está en camino, y seguramente se lance alrededor de octubre de 2022.

Queremos dejar algo claro: aquí no tenemos ninguna garantía. Si bien es muy probable que el Pixel 7 se lance en esas fechas en ciertos países, aquí en España nos tienen un poco olvidados. Resulta que la gama Pixel 6 se presentó en octubre del 2021 a nivel global, pero en nuestro país no se pusieron a la venta hasta febrero de 2022 (opens in new tab)...

Por lo tanto, podría faltar todavía fácilmente más de medio año para que puedas comprar el Pixel 7 en España (ojalá no sea así, pero es una posibilidad que hay que barajar).

Sea como sea, cuando se lance el Pixel 7, el Pixel 6 dejará de ser el mejor, y eso es algo que deberías considerar, y dependerá de la prisa que te corra renovar el teléfono que tengas ahora mismo.

Respecto a las mejoras que puedes esperar que traiga el Pixel 7, tenemos varios datos que Google ha compartido de forma oficial: de momento, sabemos que equipará un chip nuevo y que el diseño será más pulido, gracias a un módulo de cámaras trasero de aluminio brillante.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el Pixel 7, pero parece que está bastante claro que será mejor que el Pixel 6 en varios aspectos, por lo que esperar a que se ponga a la venta podría merecer la pena.

Y por supuesto, cuando lancen el Pixel 7, el Pixel 6 bajará más todavía de precio, por lo que incluso aunque quieras el móvil actual, podrías ahorrarte un buen dinero.

¿Y el Google Pixel 6 Pro qué?

(Image credit: TechRadar)

Lo que estamos comentando en este artículo se aplica en parte también si estás pensando en comprarte el Google Pixel 6 Pro (opens in new tab), el modelo superior de la gama.

Es decir, sí, habrá un Pixel 7 Pro, y es algo a tener en cuenta.

Pero claro, el planteamiento respecto al Pixel 6a no tiene mucho sentido. Por un lado, el Pixel 6 Pro posiblemente no baje de precio de forma notable tras el lanzamiento del Pixel 6a, y por otro, lo cierto es que en este caso el Pixel 6a no es realmente una alternativa comparable, ya que el Pixel 6 Pro es mucho mejor: aquí la diferencia es demasiado notable.

Sea como sea, te recomendamos los Google Pixel

Aunque te aconsejamos que no compres el Google Pixel 6 ahora mismo, eso no quiere decir que no nos parezca un teléfono excelente. Además, gracias a las múltiples actualizaciones que ha recibido para solucionar algunos errores (opens in new tab), a día de hoy es mucho mejor que cuando se lanzó al mercado.

Además, la compañía nos ha prometido muchos años de actualizaciones en este dispositivo, y por supuesto, está a punto de recibir Android 13 (opens in new tab), por lo que en ningún momento te dará la sensación de tener un móvil anticuado, y seguirá siendo así durante mucho tiempo. Lo único que estamos diciendo en este artículo, es que si esperas un poco, tal vez podrías ahorrarte dinero, y si esperas algo más, podrías comprarte un móvil mejor todavía.