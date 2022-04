Por fin podemos recomendarte que compres el Google Pixel 6 y el 6 Pro... salvo por un problemilla

El Google Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab) se pusieron a la venta en España mucho más tarde que en el resto del mundo, ya que a nuestro país no llegaron hasta el 3 de febrero de 2022.

Pero resulta que estos móviles en realidad se lanzaron a finales de octubre del 2021 en EEUU, Reino Unido, y otros países. ¿Por qué especificamos esto? Pues porque si bien aquí hemos tenido menos tiempo de sufrir los distintos problemas que presentan los teléfonos (opens in new tab), hay gente que lleva lidiando con ellos más tiempo, y por lo tanto, han encontrado muchos más.

Lo cierto es que la cantidad de errores hasta ahora ha sido tan alta, que encontrarse con uno nuevo ya no sorprendía a nadie: era el pan de cada día con estos smartphone.

Como decimos, si bien el Google Pixel 6 y el Pixel 6 Pro son móviles fantásticos, durante meses, desde su lanzamiento global, han demostrado estar repletos de errores de software que han hecho que la experiencia sea bastante decepcionante, y por lo tanto, nos era muy difícil recomendar estos teléfonos si poner pegas.

Claro que eso no quita que estos dispositivos, sobre todo el Pixel 6 Pro gracias a su gran pantalla y sus cámaras, se hayan ganado su puesto en varios de nuestros rankings, como el de móviles con las mejores cámaras (opens in new tab) o mejores teléfonos Android (opens in new tab).

Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de smartphone que hay en el mercado que te ofrecen una experiencia optimizada, y sin errores del sistema, pues inevitablemente era difícil recomendar los Google Pixel 6 teniendo en cuenta la experiencia general... hasta ahora.

¿Se acabaron todos los problemas?

Durante los primeros meses en los que los Google Pixel 6 han estado a la venta a nivel global, los problemas han sido malos, y muy molestos, y cada vez iban a peor: cada nueva actualización de software parecía traer más errores de los que resolvía.

Ahora, la nueva actualización de abril de los Pixel, ha traído una gran cantidad de correcciones y parches, que realmente parecen haber funcionado, y gracias a eso, los teléfonos Pixel 6 son ahora mucho más recomendables.

(Image credit: TechRadar)

Está claro que los errores de software nunca se pueden eliminar del todo; eso pasa con todos los dispositivos tecnológicos, pero lo cierto es que esta nueva actualización ha conseguido que la cantidad de problemas del sistema de los Google Pixel 6 pasen a estar dentro de lo razonable: ahora, encontrarte con algún error no es algo que te pasará a diario, sino algo que te sucederá de vez en cuanto, y que te sorprenderá.

Ahora que el Google Pixel 6 y el Pixel 6 Pro ya presentan muchos menos problemas, los móviles suponen ahora una compra mucho más tentadora de lo que eran anteriormente... aunque todavía nos queda un problemilla.

Las opciones de compra

Resulta que en España, los Google Pixel 6, además de llegar muy tarde, han llegado con una cantidad de unidades disponibles realmente escasa.

Ya incluso cuando Google anunció en febrero la puesta en venta en nuestro país, avisó que habría "disponibilidad limitada, con inventario adicional disponible en mayo". Por lo tanto, aquí todavía es difícil poder comprar uno de los móviles en su versión española.

Tanto es así, que en la tienda oficial de Google ahora mismo no puedes adquirir el Pixel 6 Pro (el modelo estándar sí que está disponible). Claro que puedes optar por comprar los móviles en Amazon o en otros vendedores, pero la versión que adquirirás será la de otro país; una vez que haya más disponibilidad, podrás encontrar las versiones españolas también en estas plataformas.

Por otro lado, cabe señalar de algo que estamos viendo a nivel internacional. Como sabréis, lo normal es que cuando un dispositivo lleva ya varios meses a la venta, su precio suele bajar un poco, pero resulta que tanto en EEUU como en Reino Unido, donde los teléfonos llevan a la venta casi 6 meses, los precios del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro siguen siendo iguales, o incluso más caros.

Sea como sea, recuerda que el Amazon Prime Day 2022 se celebrará seguramente durante el verano, por lo que si puedes esperar un poco, es posible que puedas encontrar estos móviles a un precio más bajo.