El Pixel 7 y el Pixel 7 Pro podrían contar con las mismas pantallas que sus predecesores

Google ya ha presentado oficialmente los Pixel 7 y Pixel 7 Pro (opens in new tab), aunque más allá de las imágenes, tampoco es que nos hayan dado demasiados detalles que no hubiéramos escuchado ya. Ahora, una nueva filtración sugiere que las pantallas de estos teléfonos serán exactamente iguales a las de los móviles predecesores, el Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab).

Esta nueva información procede de un código que 9to5Google (opens in new tab) ha descubierto dentro de Android, y sugiere que los próximos buques insignia de la compañía contarán con las mismas pantallas Samsung que los móviles del año anterior, aunque podría ser que hagan algunos pequeños retoques.

Para el Google Pixel 7 (estándar), esto significa que tendrá una pantalla de resolución 1080 x 2400 con tasa de refresco de 90Hz, y en el caso del Pixel 7 Pro, contaría con una pantalla de 1440 x 3120 con una tasa de refresco de 120Hz. No es que esas sean malas especificaciones, pero son las mismas que las de los modelos anteriores.

Posibles retoques

Respecto a esos pequeños retoques que se les podría hacer a las pantallas de los nuevos móviles, parece que la pantalla del Pixel 7 podría ser unos milímetros más pequeña, a pesar de utilizar el mismo panel, mientras que el Pixel 7 Pro podría venir con la opción de usarse en modo 1080p para ahorrar batería.

Sin embargo, todo esto de momento no está confirmado, y se basa en referencias a los controladores de pantalla encontradas en el código de Android. Pero claro, es posible que el código se haya malinterpretado o que Google haga cambios de aquí al lanzamiento de los móviles Pixel 7 y Pixel 7 Pro, que se espera alrededor de octubre.

Lo que sí sabemos con certeza es el diseño que tendrán el Google Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, ya que la compañía compartió imágenes oficiales. Google también ha confirmado que equiparán un chip Tensor de nueva generación, por lo que es de esperar que veamos un aumento notable en la velocidad.

Los Pixel 6 nos gustan

Si bien es cierto es que siempre resulta un tanto decepcionante cuando un móvil nuevo llega con las mismas especificaciones que su predecesor, la verdad es que somos grandes fans del Google Pixel 6 y el Google Pixel 6 Pro, y en cierta manera, tampoco es que sea necesario que hagan mejoras en sus pantallas.

Las pantallas de 6.4 pulgadas en el caso del Pixel 6 (opens in new tab) y de 6.71 pulgadas en el Pixel 6 Pro (opens in new tab), son grandes, brillantes y nítidas, y no nos importaría comprar el Pixel 7 o e Pixel 7 Pro aunque tuvieran los mismos paneles.

Lo que a los usuarios tal vez les interese más es el rendimiento, la calidad de la cámara y la duración de la batería, y probablemente, el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro mejoren en todas estas áreas. Sabemos que los nuevos móviles equiparán un nuevo chip Tensor, y eso es algo que será crucial para atraer a los compradores y para que los nuevos teléfonos resulten tentadores.

Respecto a la fecha de lanzamiento, Google solo ha confirmado que los móviles llegarán a finales de año, y probablemente sea alrededor de octubre. Hasta entonces, seguro que habrá muchas más filtraciones y rumores que nos permitan seguir haciéndonos una idea de lo que nos ofrecerán estos teléfonos.