El FIFA 22 puede ser el último 'FIFA'

EA Sports está "explorando" la posibilidad de cambiar el nombre a su serie de juegos FIFA, lo que plantea la posibilidad de que el recientemente lanzado FIFA 22 sea el último juego de la serie con el título de "FIFA".

Eso es según una publicación de blog del desarrollador, que celebró el lanzamiento de FIFA 22 y se refirió a los planes de EA Sports para el futuro de la serie de juegos FIFA.

"Al mirar hacia el futuro, también estamos explorando la idea de cambiar el nombre de nuestros juegos de fútbol de EA Sports", dice la publicación del blog. "Esto significa que estamos revisando nuestro acuerdo de derechos de nomenclatura con la FIFA, que es independiente de todas nuestras demás asociaciones y licencias oficiales en todo el mundo del fútbol".

Al mismo tiempo, EA dejó claro que es muy consciente de la importancia que tienen las competiciones de la marca y las ligas nacionales, así como los clubes, estadios y jugadores mundialmente populares para la "autenticidad" de la serie de juegos de FIFA.

"A través de años de construir nuestra franquicia global, también sabemos que el realismo y la autenticidad es esencial para la experiencia", agrega la publicación de blog. "Es por eso que reunimos tanta energía en la fuerza colectiva de más de 300 socios individuales con licencia que nos ofrecen acceso a más de 17.000 deportistas en más de 700 equipos, en 100 estadios y más de 30 ligas en todo el mundo."

"Invertimos continuamente en las asociaciones y licencias que son más significativas para los jugadores, y por eso, nuestro juego es el único lugar en el que puedes jugar en la icónica y auténtica UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga, y LaLiga Santander, entre muchos otros torneos".

Análisis: ¿qué significa esto para este gran juego?

(Image credit: EA Sports)

Es extraño imaginar la serie de simulación de fútbol de EA sin la marca FIFA, pero parece que eso es exactamente lo que el desarrollador está investigando si puede hacer en este momento.

Pero, ¿qué significa para el contenido del juego en sí? La publicación de blog especifica que los derechos de nomenclatura de la serie FIFA están separados de sus otras asociaciones y licencias oficiales, lo cual quiere decir que, aparte de un cambio de nombre y la ausencia de la importante marca FIFA, no deberíamos ver un gran cambio en el contenido dentro del juego.

Es un alivio saber que quitar el nombre de FIFA no debería afectar a la mayoría de su contenido, pero parece un movimiento algo extraño, y sobre el cual EA no ha dado una razón concreta. Después de todo, el simulador de fútbol de EA se relaciona automáticamente con la marca FIFA, pero tal vez ese sea precisamente el quid de la cuestión. EA probablemente pague mucho por la licencia del nombre de FIFA, y esa licencia puede tener algunas restricciones en cuanto a lo que EA puede y no puede hacer, por lo que eliminar ese nombre probablemente le ahorraría dinero a EA y le daría más libertad.

Dado que FIFA es una saga de tan larga duración, podría decirse que ha trascendido a su nombre, creando una legión de fans que probablemente le seguirá siendo fiel, se llame como se llame. No es definitivo que el nombre de la FIFA cambie, pero, dado que EA Sports se muestra abierta al respecto, podemos especular que probablemente suceda, aunque no está claro cuál podría ser el nuevo nombre.

Independientemente, parece que FIFA 22 podría ser el último juego de 'FIFA'.