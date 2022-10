Así son los primeros renders filtrados del Samsung Galaxy S23 Ultra

Por regla general, los nuevos teléfonos de la línea Galaxy S Ultra de Samsung se encuentran entre los más interesantes del año, pero puede que ese no sea el caso del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), ya que una filtración sugiere que podría ser difícil distinguirlo del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab)actual.

Esa es la impresión que nos dan los renders no oficiales que @OnLeaks, un filtrador con un gran historial, ha compartido con SmartPrix (opens in new tab). Las imágenes muestran un teléfono que parece casi idéntico al S22 Ultra, como puedes ver a continuación.

Sin embargo, hay algunos pequeños cambios. Mientras que esta filtración sugiere que el móvil tendrá otra vez una pantalla de 6,8 pulgadas, las dimensiones parecen diferir ligeramente, llegando a 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, en comparación con los 163,3 x 77,9 x 8,9 mm del Galaxy S22 Ultra.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Al parecer, la pantalla también tendrá algunas mejoras, como que será más brillante y ofrecerá una mayor precisión de color y rendimiento HDR.

Otros cambios enumerados para el Galaxy S23 Ultra incluyen unos laterales menos curvados y que los dos sensores más pequeños de las cámaras se ven al ras de la parte trasera, en vez de sobresalir un poco como en el S22 Ultra.

De momento, hay que coger con pinzas estos renders filtrados, pero lo cierto es que teniendo en cuenta la fuente de la que proceden, hay muchas posibilidades de que sean precisos, y si es así, el Samsung Galaxy S23 Ultra podría no mostrar apenas cambios con su predecesor, al menos en el aspecto visual.

Las mejoras irán por dentro

La buena noticia es que, aunque el diseño no cambie mucho, las especificaciones sí podrían hacerlo. En esta última filtración no se habla apenas de especificaciones, pero una filtración anterior sugirió que el Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener una cámara de 200MP (opens in new tab), frente a los 108MP del S22 Ultra.

Por supuesto, también tendrá un chip nuevo y más potente, probablemente el Snapdragon 8 Gen 2 (opens in new tab), por lo que el rendimiento seguro que mejorará.

Aun así, si esas son finalmente las mejoras más destacables, es probable que el Samsung Galaxy S23 Ultra no sea un teléfono súper emocionante, aunque seguro que se convertirá igualmente en uno de los mejores teléfonos de Samsung (opens in new tab).