¿Nuevo diseño para el Samsung Galaxy S23? Podría inspirarse en el S22 Ultra según estos renders

Ya hemos escuchado bastantes rumores y filtraciones sobre la próxima gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), pero hasta ahora, no habíamos podido echar un vistazo real a cómo podrían verse los próximos móviles. Si esta última filtración está en lo cierto, los Samsung Galaxy S23 y Galaxy S23 Plus podrían parecerse mucho a sus predecesores, pero con una diferencia notable, ya que el diseño de las cámaras traseras será más bien parecido al que tiene el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Al menos, esa es la impresión que dan los renders no oficiales que @OnLeaks, un filtrador con un gran historial, ha compartido con SmartPrix (opens in new tab) y Digit (opens in new tab).

Ambos teléfonos se parecen mucho a sus predecesores, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) y el Galaxy S22 Plus (opens in new tab), con una cámara perforada en la parte superior central de la pantalla, una pantalla plana, un marco metálico y un sistema de tres cámaras en la parte trasera.

Image 1 of 2 Un render no oficial del Samsung Galaxy S23 (Image credit: @OnLeaks / Digit.in ) Un render no oficial del Samsung Galaxy S23+ (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix )

Sin embargo, el diseño del sistema de cámaras es distinto a lo que vimos la generación actual. Aunque también son tres lentes y están situadas en la parte superior izquierda de la parte trasera, en este caso las cámaras no están alojadas en un bloque de cámaras, por lo que lo que vemos se parece mucho más a las cámaras del S22 Ultra que al resto de la gama S22, con esas lentes colocadas de forma independiente. Al menos eso es lo que esperamos si nos basamos en estos renders filtrados.

La filtración también incluye detalles de otras especificaciones, ya que el Samsung Galaxy S23 aparentemente tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, al igual que el Galaxy S22, y unas dimensiones de 146,3 x 70,8 x 7,6 mm; el S22 tiene 146 x 70,6 x 7,6 mm, por lo que los dos teléfonos serán básicamente idénticos en lo que respecta al tamaño.

También se dice que el Samsung Galaxy S23+ tendrá una pantalla de 6,6 pulgadas, al igual que el S22+, y que sus dimensiones serán de 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, lo cual es muy similar a los 157,4 x 75,8 x 7,6 mm del S22+.

Un cambio probable y lógico

Aunque no podemos saber a ciencia cierta si estos renders y las especificaciones están en lo cierto, lo cierto es que los cambios que vemos en las cámaras tendrían sentido.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es el "raro" de su familia, ya que tiene un diseño completamente distinto al de los demás modelos de la gama. Por lo tanto, tendría sentido aportar algo de coherencia a la línea Galaxy S23, haciendo que al menos las cámaras tengan un aspecto similar.

El modelo Ultra probablemente seguirá teniendo un aspecto bastante diferente al de sus hermanos, con una pantalla curva, una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen y esa forma más angulada, pero al menos así se notaría más que forma parte de la misma familia.