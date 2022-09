Hackeo en las redes sociales: cómo proteger tu cuenta contra los intrusos

No importa si has sido precavido al navegar por la web e incluso si has descargado un software de seguridad como una VPN para proteger tu conexión, sigues corriendo el riesgo de ser el objetivo de los ataques de los hackers.

El hackeo de las redes sociales, por ejemplo, está en aumento. Y no sólo porque estas plataformas cuenten con miles de millones de usuarios diarios. Una investigación (opens in new tab) llevada a cabo por NordVPN, muestra que las plataformas de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp)- son el objetivo número uno entre los aspirantes a hackers.

Desde el acoso y el hostigamiento online hasta el robo de identidad y las estafas económicas, estas plataformas parecen entonces una vía fácil para entrar en la ciberdelincuencia. Sin embargo, la buena noticia es que hay algunas medidas que puedes tomar para minimizar estos riesgos y proteger tu cuenta contra los intrusos.

Cómo atacan los hackers tu cuenta en las redes sociales:

Estas son las tácticas más populares que los criminales emplean para hackear su cuenta de redes sociales:

Phishing (opens in new tab) : Esta táctica consiste en enviar a los objetivos enlaces maliciosos y/o archivos adjuntos peligrosos a través de DMs y correos electrónicos. Los enlaces sospechosos también pueden compartirse en las redes sociales con publicaciones y comentarios. Una vez que la víctima hace clic en él, su cuenta y/o dispositivo se infecta con malware para robar sus datos.

Esta táctica consiste en enviar a los objetivos enlaces maliciosos y/o archivos adjuntos peligrosos a través de DMs y correos electrónicos. Los enlaces sospechosos también pueden compartirse en las redes sociales con publicaciones y comentarios. Una vez que la víctima hace clic en él, su cuenta y/o dispositivo se infecta con malware para robar sus datos. Infiltración a través de Wi-Fi y Bluetooth públicos: Cada vez que te conectas a una Wi-Fi pública, tus datos personales pueden quedar expuestos. Por eso recomendamos que utilices uno de los mejores servicios VPN (opens in new tab) cuando te conectes a una red inalámbrica abierta. Del mismo modo, los piratas informáticos pueden atravesar las conexiones Bluetooth.

Cada vez que te conectas a una Wi-Fi pública, tus datos personales pueden quedar expuestos. Por eso recomendamos que utilices uno de los mejores servicios VPN cuando te conectes a una red inalámbrica abierta. Del mismo modo, los piratas informáticos pueden atravesar las conexiones Bluetooth. Abuso de la filtración de datos: Los hackers también pueden acceder a los datos sensibles filtrados disponibles online, como nombres de usuario y contraseñas, para obtener fácilmente acceso a las cuentas sociales de las personas. Piensa en el reciente hackeo de TikTok (opens in new tab) o en los numerosos ciberataques que tuvieron como objetivo Facebook en el pasado, por ejemplo.

Los hackers también pueden acceder a los datos sensibles filtrados disponibles online, como nombres de usuario y contraseñas, para obtener fácilmente acceso a las cuentas sociales de las personas. Piensa en el reciente hackeo de TikTok o en los numerosos ciberataques que tuvieron como objetivo Facebook en el pasado, por ejemplo. Ataques de fuerza bruta: Esto puede ocurrir cuando el intruso conoce su cuenta de correo electrónico vinculada a su cuenta, pero no su contraseña. Utilizando una herramienta automatizada, los atacantes pueden probar millones de contraseñas en muy poco tiempo. Los riesgos son aún mayores si el hacker te conoce personalmente, ya que puede crear una lista más personalizada.

(Image credit: Shutterstock/Bloomicon)

Consejos para proteger tu cuenta de redes sociales de los hackers

1. Elige una contraseña segura

Elegir cuidadosamente tus contraseñas es el primer paso para minimizar los riesgos de que un intruso entre en tu cuenta. Como regla general, utiliza una diferente para cada cuenta y cámbiala después de un tiempo. Utiliza una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales: cuanto más larga, mejor.

2. Haz que el proceso de inicio de sesión sea más seguro, habilitando la autenticación de dos factores

También puedes hacer las cosas más difíciles para los hackers configurando la autenticación de dos factores (2FA). Como requiere que demuestres tu identidad dos veces, esto podría disuadir a los malos actores de forzar tu perfil.

La mayoría de las plataformas de redes sociales, que ya son una práctica habitual para proteger tu cuenta de correo electrónico, ofrecen ahora esta capa adicional de seguridad. Entre ellas se encuentran Facebook, Instagram y LinkedIn.

3. Configurar alertas de inicio de sesión en nuevos dispositivos

Esto significa que recibes una alerta cada vez que se accede a tu cuenta desde un nuevo dispositivo. Aunque no es una táctica para evitar que tu cuenta sea hackeada, puedes darte cuenta rápidamente y actuar en consecuencia.

En caso de que creas que un intruso ha accedido a tu perfil, te recomendamos que denuncies el incidente inmediatamente a la plataforma, así como que cambies tus datos de acceso.

4. Piénsalo dos veces antes de hacer clic en los enlaces

Ya mencionamos los enlaces de phishing como una de las formas más comunes de propagar malware y virus para robar la información sensible de los usuarios. Este tipo de ataques tiene como objetivo robar tus credenciales de acceso y, a menudo, acercarse a tus contactos para lanzar estafas.

Siempre debes estar atento a los enlaces pegadizos y abreviados, especialmente cuando se envían desde cuentas sospechosas. Tanto si están en tus DMs como en los comentarios, comprueba la fuente antes de hacer clic en ella.

5. Utiliza una VPN cuando accedas a una Wi-Fi pública

Los hackers también pueden infiltrarse en tu dispositivo a través de una Wi-Fi pública y, desde ahí, dar acceso a tu cuenta de redes sociales. Por eso recomendamos utilizar siempre una VPN fiable cuando te conectes a una red inalámbrica abierta. Esta herramienta enmascara tu dirección IP y tu ubicación, a la vez que asegura tus datos a través de túneles VPN encriptados.

(Image credit: Shutterstock)

6. Aumenta la privacidad de tu cuenta

Otra acción útil es hacer que tu perfil social sea lo más privado posible. Para ello, sé consciente de lo que publicas en Internet y de la información que compartes sobre ti. Dirígete a la configuración de tu cuenta de Facebook, TikTok o Twitter y desactiva las opciones con las que no te sientas cómodo.

También deberías revisar los permisos de tu cuenta para restringir el acceso a otras aplicaciones. Así, en caso de que te hackeen, los intrusos no podrán infiltrarse en tus otras cuentas.

7. Considera la posibilidad de utilizar un email diferente para tus cuentas de redes sociales

Por último, deberías crear una dirección de correo electrónico para utilizarla exclusivamente con tus cuentas de redes sociales. Esto protegerá tu información más importante en caso de que tus cuentas sociales sean hackeadas.