Si te preguntas cómo descargar Minecraft para PC, has llegado al lugar adecuado. Aunque pueda parecer una de esas tareas que consumen mucho tiempo y que te consumen el día, te prometemos que te pondremos en marcha más rápido de lo que tardas en decir Creeper.

Minecraft, además de en Xbox One, también puede jugarse fácilmente en un ordenador y las ventajas de tomarse el tiempo para descargarlo en tu PC hacen que merezca la pena. Para empezar, si tienes una de las mejores tarjetas gráficas (opens in new tab), la resolución será impresionante y los efectos visuales mucho más nítidos.

Hay dos versiones de Minecraft para PC que se pueden descargar: Minecraft Java Edition o Minecraft para Windows 10 (comúnmente conocido como Bedrock). Hay algunas diferencias notables entre las dos versiones. Bedrock no tiene un sistema de combate actualizado, pero sí permite el juego cruzado con Xbox One y móviles, y tiene algunos contenidos que Java no tiene.

Por su parte, Java solo permite jugar con otros jugadores de Java, pero tiene más servidores públicos y una mejor escena de modding. Si no estás seguro de cuál elegir, te aconsejamos que elijas Java, ya que incluye una copia gratuita de Bedrock. Elijas lo que elijas, puedes descargar fácilmente Minecraft en el mejor ordenador en unos sencillos pasos.

A continuación, te explicamos cómo descargar Minecraft para PC, incluyendo cómo registrarlo, comprarlo e instalarlo. Y si quieres configurar tu propio servidor de Minecraft, consulta nuestra lista de los mejores servicios de alojamiento de servidores de Minecraft del mercado.

(Image credit: Mojang)

1. Ve a la web de Minecraft

Lo primero es lo primero, cuando se trata de cómo descargar Minecraft para PC querrás ir a la web de Minecraft (opens in new tab). Desde aquí te debería recibir una gran imagen de Steve y Alex con vistas a un mundo de Minecraft.

Mira a la izquierda y debería haber un recuadro verde que dice "obtén Minecraft". Haz clic ahí.

2. ¿Qué versión de Minecraft te conviene?

Al hacer clic en el botón, ahora tienes que hacer una elección: ¿qué versión de Minecraft quieres descargar? Las opciones aquí son ordenador, móvil, consola y otras (sí, ¡hay un montón de versiones de Minecraft!).

Para esta guía, queremos hacer clic en la marcada como "ordenador".

3. ¿Minecraft Java Edition o Minecraft Windows 10 (Bedrock)?

Lo sé, ¡todavía estamos eligiendo qué Minecraft queremos! Pero ya casi hemos terminado.

La siguiente elección que tienes que hacer es qué versión quieres descargar: ¿la edición Java de Minecraft o la versión para Windows 10 (Bedrock)?

Si has optado por el juego de Windows 10, serás llevado a una página de Minecraft específica de la versión con un botón de "comprar". Haz clic en "comprar" y pasarás a la Microsoft Store, donde podrás comprar esa versión del juego e instalarla de inmediato.

Nota: Si lo que buscas es la versión para Windows 10, ¡ya está todo hecho!

Sin embargo, si quieres descargar Minecraft para PC en edición Java, haz clic en esa versión, a la izquierda, y cuando se cargue la siguiente página, haz clic en "comprar".

4. Registrarse en Minecraft.Net

Si bien los usuarios de Windows 10 ya han terminado, aún quedan algunas cosas por hacer para hacerse con la Java Edition.

Después de pulsar "comprar", tendremos que registrar una nueva cuenta con una dirección de email y una contraseña. No se permiten contraseñas genéricas, así que nada de nombres de animales y demás.

Una vez que hayas rellenado todo esto, pulsa "registrarte", abre una nueva pestaña y abre tu bandeja de entrada de email. Deberías haber recibido un código de cuatro letras que tendrás que introducir en la web de Minecraft para poder seguir adelante.

Introduce el código en la casilla, pulsa "verificar" y ya casi has terminado.

5. Hora de comprar e instalar Minecraft

Ahora viene la página de compra. Introduce los datos de tu tarjeta, comprueba dos veces el importe en la parte inferior y, cuando estés seguro de todo, haz clic en el banner "comprar" de la parte inferior.

Espera a que la página se cargue y serás llevado a la pantalla de "compra realizada". Haz clic en "descargar para Windows" y se descargará automáticamente un archivo llamado "MinecraftInstaller.msi".

Haz clic en ese archivo y el juego se instalará. A partir de aquí, solo tienes que pulsar "siguiente" hasta que se haya instalado y pulsar "finalizar".

Debería abrirse una nueva ventana (es el lanzador de Minecraft), inicia sesión con tu dirección de email y contraseña y luego haz clic en "jugar". Y ahí lo tienes, ya sabes cómo descargar Minecraft para PC. Ahora solo tienes que sentarte mientras Minecraft Java Edition se descarga y puedes saltar a un mundo de diversión sin fin.